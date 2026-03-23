Calciomercato Milan, obiettivo Goretzka: arrivano conferme dalla Germania

Il Milan si muove in anticipo sul mercato e guarda alla prossima stagione con una strategia chiara. Nel recente vertice tra dirigenza e area tecnica è emersa la volontà di inserire tre o quattro profili d’esperienza, da affiancare a giovani di prospettiva per rinforzare la rosa.

Calciomercato Milan, Goretzka pista concreta

Tra i nomi sul tavolo, quello più caldo per il centrocampo è Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco andrà in scadenza a giugno e rappresenta un’opportunità a parametro zero particolarmente interessante. Nella giornata odierna sono arrivate conferme anche dalla Germania: secondo l'esperto di calciomercato tedesco e giornalista della 'BILD' Christian Falk, l’interesse del Milan è concreto.