Calciomercato Milan, Chukwueze: il Fulham comunica il riscatto

Calciomercato Milan, sono tanti i giocatori che i rossoneri hanno prestato in estate. Due di questi sono già stati riscattati: parliamo di Alex Jimenez e Tommaso Pobega che ora sono ufficialmente giocatori del Bournemouth e del Bologna. Un altro giocatore che potrebbe essere vicino al suo addio definitivo al Milan è Samuel Chukwueze. L'esterno destro è stato prestato in estate al Fulham con la formula del prestito con diritto di riscatto.