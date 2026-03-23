Calciomercato Milan, Chukwueze: il Fulham comunica il riscatto

Questi i numeri in Premier League del classe 1999: 17 partite con 3 gol e 4 assist. In questa stagione il nigeriano ha giocato sia a destra che a sinistra ed è stato usato spesso anche dal primo minuto.
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CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, sono tanti i giocatori che i rossoneri hanno prestato in estate. Due di questi sono già stati riscattati: parliamo di Alex Jimenez e Tommaso Pobega che ora sono ufficialmente giocatori del Bournemouth e del Bologna. Un altro giocatore che potrebbe essere vicino al suo addio definitivo al Milan è Samuel Chukwueze. L'esterno destro è stato prestato in estate al Fulham con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Secondo quanto riportato da Gazzetta.it il Fulham avrebbe fatto sapere al Milan di avere intenzione di riscattare Samuel Chukwueze nella prossima sessione di calciomercato. Per il Milan pronti 24 milioni di euro. Soldi che secondo il quotidiano potrebbero essere investiti in estate. Non solo i l'incasso del cartellino: il club risparmierà anche l'ingaggio elevato dell'esterno nigeriano che con il Diavolo aveva firmato a 4 milioni a stagione. Una cifra importante per il tetto salariale rossonero.
Questi i numeri in Premier League del classe 1999: 17 partite con 3 gol e 4 assist. In questa stagione il nigeriano ha giocato sia a destra che a sinistra ed è stato usato spesso anche dal primo minuto.
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