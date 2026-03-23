Siamo entrati nella settimana di pausa per i campionati: spazio alle Nazionali con l'Italia che si giocherà tutto nei playoff Mondiali. E' il momento giusto per analizzare come stanno andando alcuni giocatori del Milan, alcuni ex giocatori rossoneri e alcuni obiettivi o ex obiettivi del club rossonero. Visto che si continua a parlare di un possibile attaccante in arrivo in estate vogliamo parlare di uno degli obiettivi della scorsa estate del Milan. Tra i candidati infatti c'era anche Arokodare passato poi dal Genk al Wolverhampton in estate.
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Milan ti ricordi di Arokodare? Ecco i suoi numeri in Premier League
Siamo in piena sosta per le partite delle Nazionali: il Milan giocherà la prossima partita a Pasquetta. Vi ricordati di Arokodare? Ecco come sta andando in Premier League
Al momento secondo il sito transfermarkt il valore della prima sarebbe di circa 22 milioni di euro. In Premier League ha giocato 27 partite con 3 gol e un assist. Titolare nel 43% delle partite ed è stato in campo per 1237 minuti. Un impatto non eccelso con il campionato inglese: per fare un paragone Nkunku che sta deludendo con la maglia rossonera ha comunque messo a segno più gol in Serie A (5 reti e 3 assist)
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