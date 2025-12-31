Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Arokodare? Come sta andando

Un nome che invece era credibile, almeno per le caratteristiche fisiche e lo stile di gioco era quello di Tolu Arokodare. L'attaccante è stato proposto più volte al Milan nella fase finale del calciomercato, ma alla fine non è mai stata intavolata una vera e propria trattativa, né col Genk, né con l'entourage del giocatore.

Arokodare veniva visto come l'opzione 'low-cost' per l'attacco rossonero, soprattutto a causa della poca affidabilità visto il campionato di provenienza (Belgio). Attaccante nigeriano, classe 2000 di 197 centimetri portava con sé un curriculum di reti niente male. Con la maglia del Genk ha disputato in totale 113 partite, in cui ha segnato 41 gol e fornito 12 assist. La stagione 24/25 è quella che l'ha mostrato al grande pubblico. In 45 gare disputate, il centravanti africano ha segnato 23 reti e fornito 7 assist ai compagni.

Che fine ha fatto Arokodare? — Dopo questa grande stagione, Arokodare aveva attirato l'interesse di diversi club inglesi, tra cui quello, che poi si è rivelato decisivo, del Wolverhampton. Il club inglese ha pagato 26 milioni di euro per acquistare il suo cartellino ma, vedendo i risultati, non è stata la miglior scelta possibile.

Fin qui, il classe 2000 ha disputato 15 partite in maglia 'Wolves', segnando solamente 3 gol di cui due in Coppa di Lega, contro Everton e Chelsea e uno solo in Premier League. Nonostante le buoni doti fisiche, Arokodare non si sta facendo rimpiangere dai tifosi del Milan.