Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Arokodare? Come sta andando

Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Arokodare? Ecco come sta andando

Nell'ultimo mercato estivo il Milan era interessato a Tolu Arokodare, attaccante di quasi 2 metri del Genk, passato poi al Wolverhampton. Ecco come sta andando in Premier League
Come annunciato ai media dallo stesso Igli Tare in piena sessione estiva di calciomercato, il Milan aveva come obiettivo quello di acquistare una punta centrale che si potesse abbinare allo stile di gioco richiesto da Massimiliano Allegri. Il giocatore individuato come ideale dallo stesso tecnico toscano era Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto e messo alla porta dalla Juventus.

Calciomercato Milan, interessava Arokodare ma non c'è mai stata una trattativa

Nonostante queste condizioni favorevoli, la trattativa non è mai decollata e il Milan ha chiuso negli ultimi giorni di mercato per Christopher Nkunku dal Chelsea. Il francese, arrivato per 37 milioni di euro bonus inclusi, non rispetta esattamente le caratteristiche che cercava il Milan per il ruolo del numero nove ricercato per tutta l'estate.

Un nome che invece era credibile, almeno per le caratteristiche fisiche e lo stile di gioco era quello di Tolu Arokodare. L'attaccante è stato proposto più volte al Milan nella fase finale del calciomercato, ma alla fine non è mai stata intavolata una vera e propria trattativa, né col Genk, né con l'entourage del giocatore.

Arokodare veniva visto come l'opzione 'low-cost' per l'attacco rossonero, soprattutto a causa della poca affidabilità visto il campionato di provenienza (Belgio). Attaccante nigeriano, classe 2000 di 197 centimetri portava con sé un curriculum di reti niente male. Con la maglia del Genk ha disputato in totale 113 partite, in cui ha segnato 41 gol e fornito 12 assist. La stagione 24/25 è quella che l'ha mostrato al grande pubblico. In 45 gare disputate, il centravanti africano ha segnato 23 reti e fornito 7 assist ai compagni.

Che fine ha fatto Arokodare?

Dopo questa grande stagione, Arokodare aveva attirato l'interesse di diversi club inglesi, tra cui quello, che poi si è rivelato decisivo, del Wolverhampton. Il club inglese ha pagato 26 milioni di euro per acquistare il suo cartellino ma, vedendo i risultati, non è stata la miglior scelta possibile.

LEGGI ANCHE: Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché>>>

Fin qui, il classe 2000 ha disputato 15 partite in maglia 'Wolves', segnando solamente 3 gol di cui due in Coppa di Lega, contro Everton e Chelsea e uno solo in Premier League. Nonostante le buoni doti fisiche, Arokodare non si sta facendo rimpiangere dai tifosi del Milan.

