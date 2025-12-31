Milan, Zeroli verso un nuovo prestito in Serie B: la situazione

Secondo quanto scritto da 'Tuttomercatoweb' Kevin Zeroli (centrocampista in prestito al Monza dal Milan) sarebbe sulla lista della Juve Stabia. Il classe 2005 è in cerca di minuti e spazio

Redazione 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 18:18)

Nell'ultima finestra di mercato estiva, il Milan ha concluso diverse operazioni in prestito per i giocatori in uscita, non solo per i giovani dal vivaio del Diavolo. In totale sono dodici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Tra questi giocatori rientra anche il giovane centrocampista rossonero Kevin Zeroli, attualmente in prestito al Monza di Paolo Bianco, secondo in Serie B, a un punto dal Frosinone primo in classifica.