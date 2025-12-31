Pianeta Milan
Milan, Zeroli cerca minuti: la Juve Stabia pronta a offrirgli spazio

Milan, Zeroli verso un nuovo prestito in Serie B: la situazione
Secondo quanto scritto da 'Tuttomercatoweb' Kevin Zeroli (centrocampista in prestito al Monza dal Milan) sarebbe sulla lista della Juve Stabia. Il classe 2005 è in cerca di minuti e spazio
Nell'ultima finestra di mercato estiva, il Milan ha concluso diverse operazioni in prestito per i giocatori in uscita, non solo per i giovani dal vivaio del Diavolo. In totale sono dodici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Tra questi giocatori rientra anche il giovane centrocampista rossonero Kevin Zeroli, attualmente in prestito al Monza di Paolo Bianco, secondo in Serie B, a un punto dal Frosinone primo in classifica.

Zeroli trova poco spazio al Monza, nel mirino della Juve Stabia

Molto bene il Monza in campionato, diretto al ritorno in Serie A dopo una sola stagione. Meno bene la stagione del centrocampista rossonero. Zeroli, in questa stagione, ha giocato solamente 5 partite, per un totale di 265 minuti in campo. Dopo 5 presenze consecutive, sono arrivate 5 panchine di fila, seguite da un infortunio muscolare che lo sta tenendo lontano dal campo nelle diverse settimane.

Ma per l'ex Milan potrebbe concretizzarsi una svolta importante. Secondo quanto riferito da 'Tuttomercatoweb', la Juve Stabia, squadra che milita nella serie cadetta, starebbe cercando dei giovani talenti per rinforzare il proprio centrocampo. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza delle 'Vespe' sarebbe proprio quello di Zeroli. La trattativa, sia lato Milan che lato giocatore, non dovrebbe presentare grossi ostacoli. L'operazione gioverebbe a tutte le parti in causa, Zeroli otterrebbe più minutaggio e di conseguenza il club di Via Aldo Rossi vedrebbe finalmente all'opera il classe 2005 che quest'estate tornerà alla base.

