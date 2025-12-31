Milan, Zeroli verso un nuovo prestito in Serie B: la situazione

LEGGI ANCHE: Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché>>>
Ma per l'ex Milan potrebbe concretizzarsi una svolta importante. Secondo quanto riferito da 'Tuttomercatoweb', la Juve Stabia, squadra che milita nella serie cadetta, starebbe cercando dei giovani talenti per rinforzare il proprio centrocampo. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza delle 'Vespe' sarebbe proprio quello di Zeroli. La trattativa, sia lato Milan che lato giocatore, non dovrebbe presentare grossi ostacoli. L'operazione gioverebbe a tutte le parti in causa, Zeroli otterrebbe più minutaggio e di conseguenza il club di Via Aldo Rossi vedrebbe finalmente all'opera il classe 2005 che quest'estate tornerà alla base.
