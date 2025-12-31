Calciomercato Milan, piace un jolly difensivo dal Brasile: la situazione

Pianeta Milan
Mercato Milan, idea a sorpresa per la fascia: ecco il nuovo nome dal Brasile

Nome a sorpresa per la fascia sinistra del Milan. Lo ha svelato il sito 'Gazzetta.it'. Si tratta di un brasiliano classe 2008. Scopri chi è il nuovo talento sulla lista del Diavolo
Dopo l'inserimento decisivo dell'Udinese per soffiare al Milan il giovane Arizala raccontato nelle ultime ore, il Milan è alla ricerca di un profilo simile. Quindi giovane, promettente e che possa essere già pronto al salto nel calcio europeo. Dopo il nome raccontato da Eduardo Burgos di 'AS' di Souza del Santos, su cui il Milan è in prima fila, Luca Bianchin su 'Gazzetta.it' svela un altro nome che tanto piace alla dirigenza rossonera.

Milan, piace Kauã Prates ma la concorrenza è serrata

Parliamo di Kauã Prates, terzino sinistro del Cruzeiro che all'occorrenza può fare il centrale di difesa. Le sue qualità sono la rapidità, con e senza palla, e la tecnica. Il ragazzo, senza mezzi termini sembra essere un predestinato. Il 17enne brasiliano ha esordito a 16 anni con la maglia del Cruzeiro come accadde per un altro brasiliano, entrato poi nella storia del calcio: Ronaldo il Fenomeno.

Visto il potenziale, il Cruzeiro, poco tempo fa, gli ha fatto firmare un triennale inserendo una clausola rescissoria, ma il prezzo, come scrive 'Gazzetta.it' "lo farà il mercato". Si parla già di un valore attorno ai 10 milioni di euro, cifra che spaventa il Milan nella corsa a questo gioiello da sgrezzare. L'altro fattore che non fa felice il club di Via Aldo Rossi è la concorrenza. Si parla di Olympiacos, ma soprattutto di Borussia Dortmund, che nel costruire il miglior percorso per i giovani talenti è una certezza. Staremo a vedere dove andrà a finire, ma una cosa è certa: di lui se ne sentirà parlare molto presto.

