Milan, vertice di mercato. Pellegatti: 'Allegri è stato chiaro'. Su Gimenez ...

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e delle possibili richieste di Allegri durante il vertice. Ecco le sue parole su 'YouTube'

"Allegri fidatevi il prossimo anno cercherà qualcosa in più. Serviva la noia in questa stagione per arrivare a 63 punti. Il prossimo anno cercheremo di passare a qualcosa di più brillante sempre se regalino i giocatori giusti a Massimiliano Allegri". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e del vertice tra società e Allegri andato in scena qualche giorno fa. Ecco il suo parere su 'YouTube'.