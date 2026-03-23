Milan, vertice di mercato. Pellegatti: 'Allegri è stato chiaro'. Su Gimenez ...

"Allegri fidatevi il prossimo anno cercherà qualcosa in più. Serviva la noia in questa stagione per arrivare a 63 punti. Il prossimo anno cercheremo di passare a qualcosa di più brillante sempre se regalino i giocatori giusti a Massimiliano Allegri". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e del vertice tra società e Allegri andato in scena qualche giorno fa. Ecco il suo parere su 'YouTube'.
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Milan, vertice di mercato. Pellegatti: “Allegri è stato chiaro”. Poi la previsione su Gimenez
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e delle possibili richieste di Allegri durante il vertice. Ecco le sue parole su 'YouTube'
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"Allegri immagino sia stato chiaro. Vanno bene i giocatori di prospettiva, ma devono essere uniti ad altri 3-4 giocatori forti di caratura internazionale. A livello di parole sembra che tutti abbiano capito. Potrebbe portare strategie unite, a parole, io aspetto i fatti. Secondo me Allegri per questo finale di stagione metterà molte volte Gimenez. Conoscendo Allegri Gimenez può essere un mezzo per colpire le difese. Fidatevi di me, in questa stagione serviva un gioco poco spettacolare. Hai messo il cemento, il prossimo anno lo pittureremo".
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