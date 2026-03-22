Il Milan continua a vincere in stagione e grazie alla vittoria contro il Torino la squadra rossonera ha distaccato il quinto posto della Juventus a 9 punti. Un buon bottino per i rossoneri per raggiungere l'obiettivo stagionale ovvero il ritorno in Champions League a partire dalla prossima stagione. Giornate importanti per il futuro della squadra: come riportato dall'inviato di Sky Sport a Milanello Peppe Di Stefano, nei giorni scorsi sarebbe andato in scena un vertice tra Allegri e la dirigenza del Milan. Ecco le sue parole.
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Bomba Milan: incontro tra Allegri e dirigenza per mercato e futuro. Ecco quanto filtra
Calciomercato Milan, nei giorni scorsi sarebbe andato in scena un vertice per mettere le basi del futuro tra Allegri e la dirigenza. Ecco le rivelazioni di Peppe Di Stefano
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"C'è stato un vertice a Casa Milan con Furlani, Tare e Allegri svolto a metà della scorsa settimana. Un vertice importante per mettere le basi sul futuro. Si è parlato di budget, di prospettive, di richieste dell'allenatore, di giovani e di giocatori esperti. Serviranno giocatori esperti e giocatori di talento e di prospettiva, come chiede la filosofia societaria. Sembra ci sia accordo tra le idee della società e le richieste dell'allenatore. Piccolo, grande passo in avanti in vista del futuro".
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