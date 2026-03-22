PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Milan-Torino, i voti di Gazzetta: Rabiot partita da otto. Che voto per Athekame

PAGELLE MILAN

Pagelle Milan-Torino, i voti di Gazzetta: Rabiot partita da otto. Che voto per Athekame

Le pagelle di Milan-Torino 3-2, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pagelle La Gazzetta dello Sport AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia

Le pagelle di Milan-Como 3-2 partita valida per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA