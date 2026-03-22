Calciomercato Milan, Romano: 'Modric tentato da Champions col Diavolo'

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare del prossimo futuro di Luka Modric. Ecco le sue parole da 'YouTube'

Luka Modric ha cambiato la stagione del Milan: anche contro il Torino il croato è stato tra i migliori in campo con un apporto incredibile al centrocampo rossonero. L'ex Real Madrid non ha ancora chiarito cosa vorrà fare a fine stagione. Nel contratto siglato la scorsa estate è presente una opzione anche per la prossima stagione, ma la scelta sarà solo di Modric. Ne parla anche il giornalista Fabrizio Romano. Ecco le sue parole su 'YouTube'.