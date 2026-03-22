Calciomercato Milan, Romano: 'Modric tentato da Champions col Diavolo'

Luka Modric ha cambiato la stagione del Milan: anche contro il Torino il croato è stato tra i migliori in campo con un apporto incredibile al centrocampo rossonero. L'ex Real Madrid non ha ancora chiarito cosa vorrà fare a fine stagione. Nel contratto siglato la scorsa estate è presente una opzione anche per la prossima stagione, ma la scelta sarà solo di Modric. Ne parla anche il giornalista Fabrizio Romano. Ecco le sue parole su 'YouTube'.
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Romano: “Corteggiamento in atto di tutto il Milan per Modric. La Champions League …”
Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare del prossimo futuro di Luka Modric. Ecco le sue parole da 'YouTube'
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"Il suo contratto scade, ma come detto c'è già da parte del Milan un tentativo in atto per arrivare al rinnovo. Il Diavolo lascia tutto nelle mani di Modric. Posso dirvi che da parte del Milan il corteggiamento per restare insieme e giocare insieme la Champions League, prospettiva che tenta il giocatore, riguarda tutti: Allegri, i dirigenti e anche i compagni. Modric non va convinto, ma deve fare una scelta di vita. Tutti nel Milan lo stanno corteggiando per continuare insieme anche il prossimo anno in Champions League. Il Milan ci sta provando al massimo".
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