Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri: per la squadra di Massimiliano il chiaro obiettivo di tornare in Europa nella prossima stagione e chiudere la Serie A nei primi quattro posti. Questo per tornare in Champions League dopo un anno di assenza, visto l'ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Dal mercato di gennaio non sono arrivati molti rinforzi (per la prima squadra il solo Fullkrug). In estate potrebbe cambiare molto, specialmente se il club dovesse giocare di nuovo la Champions League. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Calciomercato Milan, rivoluzione estiva in attacco? Pronto al super colpo per il reparto
Calciomercato Milan, in attacco in estate potrebbe cambiare qualcosa, specialmente con il possibile ritorno dei rossoneri in Champions League. Occhio al fantasista
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