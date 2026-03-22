Milan-Torino, Athekame fondamentale per il 4-3-3: cambia la partita

Milan-Torino 3-2, dopo un primo tempo veramente brutto giocato dai rossoneri, il Diavolo ha cambiato passo dal primo minuto della ripresa complice un atteggiamento molto più aggressivo e grazie all'impatto determinante di Zachary Athekame entrato nella ripresa al posto di un Tomori spento e pasticcione. Lo svizzero ha cambiato la partita. Ecco le pagelle del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>