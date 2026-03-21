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Milan, Athekame decisivo contro il Torino: “Noi siamo molto uniti, insieme, è la nostra forza”

Milan, Athekame decisivo contro il Torino: 'Noi siamo molto uniti, insieme, è la nostra forza'
Il giocatore rossonero Zachary Athekame ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e il Torino a 'San Siro'. Le parole a 'Milan TV'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'Milan TV' il giocatore del Milan Zachary Athekame. Ecco le sue parole.

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"Prima del secondo tempo con l'allenatore abbiamo parlato bene e siamo entrati in campo cattivi. Voglio fare le cose nel modo giusto. Lavoro molto in allenamento a Milanello con tutti. Quando entro in campo voglio fare bene. Sono molto contento sia di me che della squadra. Sono contento. Noi siamo molto uniti, insieme, è la forza della nostra squadra".

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