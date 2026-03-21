Terminata la sfida tra Milan e Torino : rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau , ha parlato a 'Milan TV' il giocatore del Milan Zachary Athekame . Ecco le sue parole.

"Prima del secondo tempo con l'allenatore abbiamo parlato bene e siamo entrati in campo cattivi. Voglio fare le cose nel modo giusto. Lavoro molto in allenamento a Milanello con tutti. Quando entro in campo voglio fare bene. Sono molto contento sia di me che della squadra. Sono contento. Noi siamo molto uniti, insieme, è la forza della nostra squadra".