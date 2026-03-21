Sul bel gruppo: "Alla squadra ho detto che stanno facendo cose importanti. Vincere oggi non era facile dopo la Lazio. Il Torino nel primo tempo ci ha pressato e noi abbiamo sbagliato molto. Serviva più velocità nei passaggi. Il gruppo è straordinario e si merita tutto. Nel secondo tempo l'atteggiamento e la voglia mi sono piaciuti, Athekame è diverso da Tomori. In fase di possesso ci siamo messi con il 4-3-3 con Athekame che è un terzino più di spinta".