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MILAN-TORINO

Allegri dopo Milan-Torino: “Il primo tempo abbiamo sbagliato molto. Athekame …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e il Torino a 'San Siro'. Le parole a 'Milan TV'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'Milan TV' l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.

Sul bel gruppo: "Alla squadra ho detto che stanno facendo cose importanti. Vincere oggi non era facile dopo la Lazio. Il Torino nel primo tempo ci ha pressato e noi abbiamo sbagliato molto. Serviva più velocità nei passaggi. Il gruppo è straordinario e si merita tutto. Nel secondo tempo l'atteggiamento e la voglia mi sono piaciuti, Athekame è diverso da Tomori. In fase di possesso ci siamo messi con il 4-3-3 con Athekame che è un terzino più di spinta".

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Sul cambio nel secondo tempo: "Il primo tempo abbiamo sbagliato molto. Nella ripresa abbiamo dato più aria alla partita. Entravamo più nella linea dei loro centrocampisti. Siamo stati bravi". Ancora sul cambio nella ripresa: "Una nota positiva è che stiamo bene fisicamente perché aumentiamo i giri del motore. Anche a Roma bastava non sbagliare qualche cosa in difesa. Anche stasera uguale. I ragazzi sono stati bravi".

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