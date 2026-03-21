L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e il Torino a 'San Siro'. Le parole a 'Milan TV'
Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'Milan TV' l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.
Sul bel gruppo: "Alla squadra ho detto che stanno facendo cose importanti. Vincere oggi non era facile dopo la Lazio. Il Torino nel primo tempo ci ha pressato e noi abbiamo sbagliato molto. Serviva più velocità nei passaggi. Il gruppo è straordinario e si merita tutto. Nel secondo tempo l'atteggiamento e la voglia mi sono piaciuti, Athekame è diverso da Tomori. In fase di possesso ci siamo messi con il 4-3-3 con Athekame che è un terzino più di spinta".