Milan-Torino, Marelli sul rigore: 'Il VAR ha valutato l'intensità'

Sul tocco di mano di Ismajli: "Su un tiro in porta di Pulisci il pallone. Va considerata la punibilità del tocco di braccio di Ismajli che era attaccato terra, per cui non è punibile. Non c'entra nulla che sia un tiro. Corretta la decisione dell'arbitro".
Sul contatto Pavlovic-Simeone: "Si è trattato di un episodio che Fourneau non ha visto. Il VAR lo ha richiamato per una manata al volto di Simeone che è stata considerata imprudente. Hanno ritenuto che il tocco sia stato irregolare. Viene alla mente un parallelo con il tocco di Parisi su Gimenez in Milan-Fiorentina. Il VAR ha valutato una differenza di intensità che ha portato all'on Field review. L'intensità è soggettiva, non usciremo mai da questo problema, il calcio è uno sport di contatto".
Sul tocco di De Winter: "Il Var non è intervenuto perché ha valutato che il braccio fosse in posizione naturale. Può essere considerato un tocco inaspettato, a mio avviso valutato correttamente"
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