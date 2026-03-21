Milan-Torino, Marelli sul rigore: 'Il VAR ha valutato l'intensità'

Sul contatto Pavlovic-Simeone: "Si è trattato di un episodio che Fourneau non ha visto. Il VAR lo ha richiamato per una manata al volto di Simeone che è stata considerata imprudente. Hanno ritenuto che il tocco sia stato irregolare. Viene alla mente un parallelo con il tocco di Parisi su Gimenez in Milan-Fiorentina. Il VAR ha valutato una differenza di intensità che ha portato all'on Field review. L'intensità è soggettiva, non usciremo mai da questo problema, il calcio è uno sport di contatto".