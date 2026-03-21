Milan, Athekame dopo il Torino: “Contento del lavoro svolto assieme alla squadra”

Il giocatore rossonero Zachary Athekame ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e il Torino a 'San Siro'. Le parole a 'DAZN'

Terminata la sfida tra Milan e Torino : rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau , ha parlato a 'DAZN' il giocatore del Milan Zachary Athekame . Ecco le sue parole.

«Lavoro molto a Milanello, con la squadra, con il Mister e con tutto lo staff. Sono contento per il duro lavoro insieme. Durante l’allenamento facciamo difesa a 5 e a 4, perché la partita cambia. Lavoro in allenamento su tutte le fasi».