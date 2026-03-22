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Moretto: “Al Milan piace Gerard Martin”. I dettagli sulla posizione del Barcellona

Calciomercato Milan, Moretto: 'Piace Gerard Martin'. Volere del Barcellona
Calciomercato Milan, il giornalista Matteo Moretto ha parlato anche della difesa rossonera con gli ultimi dettagli su Gerard Martin. Ecco l'estratto da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, i rossoneri si muoveranno molto nella prossima sessione estiva e dovranno rinforzare molto la rosa specialmente nel caso in cui il Diavolo dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Per competere anche in Europa serviranno investimenti mirati e anche importanti in tutti i reparti. Questo per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa adeguata ai tre impegni stagionali.

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Il giornalista Matteo Moretto ha parlato delle ultime novità riguardo il calciomercato del Milan e in particolare riguardo la difesa rossonera. Ecco le sue parole su 'YouTube' su Gerard Martin del Barcellona: "Al Milan piace Gerard Martin per la sua duttilità in difesa e per i suoi margini di crescita. In questo momento il Barcellona è contentissimo di Gerard Martin e lui è molto legato al club. Al momento la possibilità che lasci gli spagnoli non è alta ed è probabile che si parli presto di un rinnovo". Probabile quindi che il difensore vada tolto dalla lista rossonera.

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