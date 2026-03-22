Calciomercato Milan, Moretto: 'Piace Gerard Martin'. Volere del Barcellona

Calciomercato Milan, i rossoneri si muoveranno molto nella prossima sessione estiva e dovranno rinforzare molto la rosa specialmente nel caso in cui il Diavolo dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Per competere anche in Europa serviranno investimenti mirati e anche importanti in tutti i reparti. Questo per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa adeguata ai tre impegni stagionali.
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Moretto: “Al Milan piace Gerard Martin”. I dettagli sulla posizione del Barcellona
Calciomercato Milan, il giornalista Matteo Moretto ha parlato anche della difesa rossonera con gli ultimi dettagli su Gerard Martin. Ecco l'estratto da 'YouTube'
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Il giornalista Matteo Moretto ha parlato delle ultime novità riguardo il calciomercato del Milan e in particolare riguardo la difesa rossonera. Ecco le sue parole su 'YouTube' su Gerard Martin del Barcellona: "Al Milan piace Gerard Martin per la sua duttilità in difesa e per i suoi margini di crescita. In questo momento il Barcellona è contentissimo di Gerard Martin e lui è molto legato al club. Al momento la possibilità che lasci gli spagnoli non è alta ed è probabile che si parli presto di un rinnovo". Probabile quindi che il difensore vada tolto dalla lista rossonera.
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