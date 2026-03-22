Calciomercato Milan, Moretto: 'Piace Gerard Martin'. Volere del Barcellona

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato delle ultime novità riguardo il calciomercato del Milan e in particolare riguardo la difesa rossonera. Ecco le sue parole su 'YouTube' su Gerard Martin del Barcellona: "Al Milan piace Gerard Martin per la sua duttilità in difesa e per i suoi margini di crescita. In questo momento il Barcellona è contentissimo di Gerard Martin e lui è molto legato al club. Al momento la possibilità che lasci gli spagnoli non è alta ed è probabile che si parli presto di un rinnovo". Probabile quindi che il difensore vada tolto dalla lista rossonera.