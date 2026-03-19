Il Milan lo ha seguito, dal vivo, domenica scorsa allo stadio 'Olimpico', con Gila che, proprio contro il Diavolo, è stato uno dei migliori in campo nella fila della formazione di Maurizio Sarri. In scadenza di contratto il 30 giugno 2027 e tutt'altro che intenzionato a rinnovare, Gila potrebbe lasciare il club di Claudio Lotito (con cui, storicamente, è difficile trattare ...) per 20-25 milioni di euro. Cifra tutto sommato ottima per un difensore di questa caratura.
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Attenzione, però, perché il prezzo potrebbe alzarsi con ... l'effetto asta. Su Gila, oltre al Milan, c'è anche l'Inter, pronta a dare vita ad un derby di calciomercato per mettere le mani sul cartellino del difensore iberico. La volontà rossonera, però, è chiara: il Milan vuole provare ad anticipare i tempi dell'operazione per bruciare la concorrenza. Anche quella nerazzurra.
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