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Calciomercato Milan, Gila in pole position per rinforzare la difesa. Derby con l’Inter

Calciomercato Milan, Gila in pole position per rinforzare la difesa. Derby con l'Inter
Mario Gila, centrale spagnolo classe 2000, è il primo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato estivo: gran prova domenica sera, allo stadio 'Olimpico', nel big match proprio contro i rossoneri. La situazione
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nel suo punto sulle mosse del Milan in vista del prossimo calciomercato estivo, ha ricordato come le priorità dei rossoneri - oltre all'acquisto di un centravanti - siano una mezzala destra di esperienza internazionale, qualità e leadership (profilo giusto identificato in Leon Goretzka) e di un difensore che già conosca il campionato di Serie A, capace di giocare in una retroguardia tanto a tre quanto a quattro.

Calciomercato Milan, Gila il rinforzo scelto per la difesa

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Il nome in cima alla lista delle preferenze del club di Via Aldo Rossi, visto lo stipendio elevato di Kim Min-Jae del Bayern Monaco (9 milioni di euro netti a stagione), è quello di Mario Gila. Classe 2000, il centrale spagnolo cresciuto nella Fábrica del Real Madrid, gioca nella Lazio dal 2022. Fu portato nella Capitale proprio da Igli Tare, all'epoca direttore sportivo del club biancoceleste e che oggi ricopre il medesimo incarico in rossonero.

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Il Milan lo ha seguito, dal vivo, domenica scorsa allo stadio 'Olimpico', con Gila che, proprio contro il Diavolo, è stato uno dei migliori in campo nella fila della formazione di Maurizio Sarri. In scadenza di contratto il 30 giugno 2027 e tutt'altro che intenzionato a rinnovare, Gila potrebbe lasciare il club di Claudio Lotito (con cui, storicamente, è difficile trattare ...) per 20-25 milioni di euro. Cifra tutto sommato ottima per un difensore di questa caratura.

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Attenzione, però, perché il prezzo potrebbe alzarsi con ... l'effetto asta. Su Gila, oltre al Milan, c'è anche l'Inter, pronta a dare vita ad un derby di calciomercato per mettere le mani sul cartellino del difensore iberico. La volontà rossonera, però, è chiara: il Milan vuole provare ad anticipare i tempi dell'operazione per bruciare la concorrenza. Anche quella nerazzurra.

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