'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nel suo punto sulle mosse del Milan in vista del prossimo calciomercato estivo, ha ricordato come le priorità dei rossoneri - oltre all'acquisto di un centravanti - siano una mezzala destra di esperienza internazionale, qualità e leadership (profilo giusto identificato in Leon Goretzka) e di un difensore che già conosca il campionato di Serie A, capace di giocare in una retroguardia tanto a tre quanto a quattro.