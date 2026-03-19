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E, a tal proposito, tra i candidati rimane in corsa il giovane brasiliano André del Corinthians, classe 2006: un'operazione che sembrava in dirittura d'arrivo un paio di settimane fa per 15 milioni di euro più 2 di bonus. Poi, però, è arrivato il dietrofront del Presidente del club paulista, Osmar Stábile, che ha alzato le richieste per far partire il suo gioiello. Il Diavolo su André c'è ancora, dunque, ma si guarda anche intorno per altri potenziali affari.
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