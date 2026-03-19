Il Milan , in vista della prossima sessione estiva di calciomercato , vuole una mezzala destra di qualità ed esperienza e i dirigenti rossoneri hanno individuato il profilo giusto in quello di Leon Goretzka , centrocampista tedesco classe 1995 che si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco dopo otto stagioni.

Calciomercato Milan, sempre valida la pista André

Ma la mediana del Milan potrebbe cambiare ulteriormente. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, saranno confermati in rosa Ardon Jashari e Samuele Ricci. Ma, se dovessero partire Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek (il cui contratto scadrà il 30 giugno 2027 e, al momento, di rinnovo non si parla ...), allora i rossoneri aggiungerebbero un altro paio di pedine al proprio centrocampo.