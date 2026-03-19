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Calciomercato Milan, André tra i candidati per rinforzare la mediana. Anche se …

Calciomercato Milan, André tra i candidati per rinforzare la mediana. Anche se ...
Il giovane brasiliano André, classe 2006 del Corinthians, resta sempre un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. L'operazione sembrava essere già andata in porto qualche settimana fa, ma il club paulista ha poi fatto dietrofront
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, vuole una mezzala destra di qualità ed esperienza e i dirigenti rossoneri hanno individuato il profilo giusto in quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco dopo otto stagioni.

Calciomercato Milan, sempre valida la pista André

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Ma la mediana del Milan potrebbe cambiare ulteriormente. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, saranno confermati in rosa Ardon Jashari e Samuele Ricci. Ma, se dovessero partire Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek (il cui contratto scadrà il 30 giugno 2027 e, al momento, di rinnovo non si parla ...), allora i rossoneri aggiungerebbero un altro paio di pedine al proprio centrocampo.

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E, a tal proposito, tra i candidati rimane in corsa il giovane brasiliano André del Corinthians, classe 2006: un'operazione che sembrava in dirittura d'arrivo un paio di settimane fa per 15 milioni di euro più 2 di bonus. Poi, però, è arrivato il dietrofront del Presidente del club paulista, Osmar Stábile, che ha alzato le richieste per far partire il suo gioiello. Il Diavolo su André c'è ancora, dunque, ma si guarda anche intorno per altri potenziali affari.

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