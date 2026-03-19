Calciomercato Milan, Goretzka primo nome per il centrocampo — Goretzka, infatti, ha esperienza ed è abituato a giocare per la vittoria: il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ritiene questo fondamentale per alzare il tasso di personalità e di qualità della sua squadra. Una mediana con Goretzka al fianco di Luka Modrić e Adrien Rabiot, in Italia, non avrebbe probabilmente eguali.

Il giocatore ha già annunciato, di comune accordo con il Bayern, già da mesi di voler provare una nuova avventura all'estero, da svincolato e, pertanto, potrebbe già accordarsi ora con una nuova società. Il Milan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, c'è, anche se non si tratta di un'operazione semplice. Per due motivi.

Piace però a tanti top club, tra cui la Juventus — Il primo è che Goretzka è sul taccuino di tanti top club europei e anche italiani, tra cui la Juventus. Il secondo è che il giocatore guadagna molto a Monaco di Baviera, ovvero 7 milioni di euro netti a stagione. Il Milan, invece, ha in mente di proporre a Goretzka un contratto triennale (con scadenza dunque 30 giugno 2029) con stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, in linea con gli altri giocatori più pagati della rosa.

Ad Allegri piacerebbe tantissimo avere Goretzka come regalo per il centrocampo del Milan nella sessione estiva di calciomercato: un giocatore di quel calibro, con 71 presenze in Champions League tra Schalke 04 e Bayern Monaco, rappresenterebbe davvero un'aggiunta di qualità per un Diavolo che punta al ritorno in Champions in grande stile. Non avrà più la corsa e il ritmo di qualche anno fa, ma in Italia ci sono ritmi più bassi che in Germania e in Serie A la sua fisicità può fare la differenza.