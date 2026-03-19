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Calciomercato Milan, Goretzka il nome forte per il centrocampo: ecco l’offerta rossonera

Calciomercato Milan, Goretzka il nome forte per il centrocampo: ecco l'offerta rossonera
Il Milan vuole una mezzala di qualità per la stagione 2026-2027 e, nel prossimo calciomercato estivo, vuole provare a prendere Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero dopo otto stagioni. Ecco la situazione del tedesco
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha tre priorità assolute per la prossima sessione estiva di calciomercato. Oltre al centravanti, il Diavolo vuole prendere una mezzala destra che abbia esperienza internazionale, trofei in bacheca e leadership ed un difensore centrale che già conosca la Serie A e che possa giocare in una retroguardia a tre e a quattro.

Per il centrocampo, ha riferito la 'rosea', il nome forte è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, classe 1995, lascerà il Bayern Monaco a fine stagione dopo otto anni in cui ha vinto tutto. Il numero 8 dei bavaresi, Nazionale compresa, può contare su ben 17 trofei portati a casa. E ha tutte le caratteristiche che servono al Milan.

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Goretzka, infatti, ha esperienza ed è abituato a giocare per la vittoria: il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ritiene questo fondamentale per alzare il tasso di personalità e di qualità della sua squadra. Una mediana con Goretzka al fianco di Luka Modrić e Adrien Rabiot, in Italia, non avrebbe probabilmente eguali.

Il giocatore ha già annunciato, di comune accordo con il Bayern, già da mesi di voler provare una nuova avventura all'estero, da svincolato e, pertanto, potrebbe già accordarsi ora con una nuova società. Il Milan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, c'è, anche se non si tratta di un'operazione semplice. Per due motivi.

Piace però a tanti top club, tra cui la Juventus

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Il primo è che Goretzka è sul taccuino di tanti top club europei e anche italiani, tra cui la Juventus. Il secondo è che il giocatore guadagna molto a Monaco di Baviera, ovvero 7 milioni di euro netti a stagione. Il Milan, invece, ha in mente di proporre a Goretzka un contratto triennale (con scadenza dunque 30 giugno 2029) con stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, in linea con gli altri giocatori più pagati della rosa.

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Ad Allegri piacerebbe tantissimo avere Goretzka come regalo per il centrocampo del Milan nella sessione estiva di calciomercato: un giocatore di quel calibro, con 71 presenze in Champions League tra Schalke 04 e Bayern Monaco, rappresenterebbe davvero un'aggiunta di qualità per un Diavolo che punta al ritorno in Champions in grande stile. Non avrà più la corsa e il ritmo di qualche anno fa, ma in Italia ci sono ritmi più bassi che in Germania e in Serie A la sua fisicità può fare la differenza.

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