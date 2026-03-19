'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha spiegato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato, i rossoneri vogliano acquistare una mezzala destra di qualità, che abbia esperienza internazionale, trofei in bacheca e che sia un leader. L'identikit perfetto di Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione da svincolato.