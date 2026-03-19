Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, spunta un nome nuovo per il calciomercato estivo: occhi su Koné del Sassuolo

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, spunta un nome nuovo per il calciomercato estivo: occhi su Koné del Sassuolo

Milan, spunta un nome nuovo per il calciomercato estivo: occhi su Koné del Sassuolo
Il Milan - alla caccia di un paio di centrocampisti per la stagione 2026-2027 - sta seguendo con interesse, in vista della prossima finestra di calciomercato, i progressi di Ismaël Koné del Sassuolo. Il punto sulla mezzala canadese ex OM
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha spiegato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato, i rossoneri vogliano acquistare una mezzala destra di qualità, che abbia esperienza internazionale, trofei in bacheca e che sia un leader. L'identikit perfetto di Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione da svincolato.

Calciomercato Milan, spunta l'ipotesi Koné per la mediana

—  

Potrebbero, però, esserci un altro paio di acquisti a centrocampo nel caso in cui Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek (che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e del quale, per ora, non si parla di rinnovo) dovessero lasciare i rossoneri. Oltre al nome del brasiliano André del Corinthians, nome 'caldo' qualche settimana fa prima che il Presidente del club paulista facesse dietrofront sull'operazione, per la 'rosea' ce n'è un altro molto interessante in orbita rossonera.

LEGGI ANCHE

Si tratta di Ismaël Koné. Classe 2002, è un centrocampista canadese di origini ivoriane che il Sassuolo ha portato in questa stagione in Serie A prelevandolo dall'Olympique Marsiglia. Impatto con il nostro campionato devastante e, finora, annata molto convincente per il numero 90 neroverde: 26 presenze (27 se si considera la Coppa Italia) e già 5 gol al suo attivo. Di cui uno proprio a 'San Siro' contro il Milan nel 2-2 del 14 dicembre 2025.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan vuole il giocatore rivelazione della Premier League. Ma ad una condizione >>>

Koné, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, piace a tutte le grandi della Serie A. Per il Milan, può rappresentare un colpo in prospettiva da inserire nelle rotazioni a centrocampo nella stagione 2026-2027.

Leggi anche
Calciomercato Milan, derby con l’Inter per Gila? Il costo del cartellino e il rischio asta
Calciomercato Milan, André tra i candidati per rinforzare la mediana. Anche se …

© RIPRODUZIONE RISERVATA