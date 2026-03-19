Si tratta di Ismaël Koné. Classe 2002, è un centrocampista canadese di origini ivoriane che il Sassuolo ha portato in questa stagione in Serie A prelevandolo dall'Olympique Marsiglia. Impatto con il nostro campionato devastante e, finora, annata molto convincente per il numero 90 neroverde: 26 presenze (27 se si considera la Coppa Italia) e già 5 gol al suo attivo. Di cui uno proprio a 'San Siro' contro il Milan nel 2-2 del 14 dicembre 2025.
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Koné, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, piace a tutte le grandi della Serie A. Per il Milan, può rappresentare un colpo in prospettiva da inserire nelle rotazioni a centrocampo nella stagione 2026-2027.
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