Nella giornata odierna, mercoledì 18 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non poteva essere diversamente, viste le tante critiche avute dopo il k.o contro la Lazio. A far parlare, però, sono state anche alcune notizie di mercato legate a quello che sarà il futuro attaccante del Milan. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA