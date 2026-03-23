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Lewandowski la punta esperta che serve al Milan: numeri ancora incredibili al Barcellona

Milan, cerchi giocatori esperti? Ecco perché in attacco puoi puntare su Lewandowski
Milan, dopo il vertice di mercato tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera il Diavolo potrebbe spingere per Lewandowski. I numeri e la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, in settimana è andato in scena un vertice di mercato tra la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri. Vertice che ha permesso a club e allenatore di trovare un'intesa: profili giovani si, ma a patto che arrivino anche calciatori pronti ed esperti. Un nome che si è fatto di recente per l'attacco del Milan è quello di Robert Lewandowski. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri dell'attaccante polacco andando a focalizzarci sui dati importanti per un bomber d'area di rigore. Ecco le statistiche di Lewandowski in questa stagione con il Barcellona grazie all'aiuto di 'Opta' e 'Sofascore'.

Milan, i numeri stagionali di Lewandowski

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1950 minuti giocati in stagione da Lewandowski in tutte le competizioni con il Barcellona. 16 gol e un assist con 2.30 tiri di media a partita. 4 tocchi di media nelle aree avversarie con una percentuale realizzativa che sfiora il 19%. Il polacco ha segnato tutte le sue rete in area di rigore: 3 con il sinistro, 9 con il destro e 4 di testa. Come possiamo vedere dalla heatmap è un attaccante che privilegia giocare in area di rigore. Conosciamo tutti Lewandowski e il suo istinto innato per il gol che non muore mai. Ma quello che fa impressione è l'efficacia che ha ancora nonostante sia un classe 1988. I dati certificano quanto si vede in campo: l'ex Borussia Dortmund rimane comunque un killer dell'area di rigore, un giocatore in grado di segnare sempre e in qualsiasi modo. Certo il Barcellona di Flick crea occasioni su occasioni con un gioco poco replicabile in Italia, ma va anche detto che il polacco deve divedersi i gol con gente del livello di Raphinha e Yamal

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Se il Milan vorrà davvero puntare anche su giocatori esperti e che possano aumentare il livello quale obiettivo migliore di un calciatore che ha vinto d'ovunque in carriera, che ha segnato 109 gol in Champions League che potrebbe arrivare senza pagarne in cartellino.

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