Milan , in settimana è andato in scena un vertice di mercato tra la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri. Vertice che ha permesso a club e allenatore di trovare un'intesa: profili giovani si, ma a patto che arrivino anche calciatori pronti ed esperti . Un nome che si è fatto di recente per l'attacco del Milan è quello di Robert Lewandowski. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri dell'attaccante polacco andando a focalizzarci sui dati importanti per un bomber d'area di rigore. Ecco le statistiche di Lewandowski in questa stagione con il Barcellona grazie all'aiuto di 'Opta' e 'Sofascore' .

1950 minuti giocati in stagione da Lewandowski in tutte le competizioni con il Barcellona. 16 gol e un assist con 2.30 tiri di media a partita. 4 tocchi di media nelle aree avversarie con una percentuale realizzativa che sfiora il 19%. Il polacco ha segnato tutte le sue rete in area di rigore: 3 con il sinistro, 9 con il destro e 4 di testa. Come possiamo vedere dalla heatmap è un attaccante che privilegia giocare in area di rigore. Conosciamo tutti Lewandowski e il suo istinto innato per il gol che non muore mai. Ma quello che fa impressione è l'efficacia che ha ancora nonostante sia un classe 1988. I dati certificano quanto si vede in campo: l'ex Borussia Dortmund rimane comunque un killer dell'area di rigore, un giocatore in grado di segnare sempre e in qualsiasi modo. Certo il Barcellona di Flick crea occasioni su occasioni con un gioco poco replicabile in Italia, ma va anche detto che il polacco deve divedersi i gol con gente del livello di Raphinha e Yamal.