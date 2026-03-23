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PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Retegui numeri sorprendenti in Serie A: occhio ai gol in area e agli XG. Per il Milan è l’ideale

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Retegui numeri sorprendenti in Serie A: occhio ai gol in area e agli XG. Per il Milan è l’ideale

Milan, perché Retegui può essere l'attaccante giusto: gol in area, XG. I numeri parlano chiaro
Calciomercato Milan, Retegui potrebbe essere tra i primi obiettivi estivi per l'attacco rossonero. Abbiamo analizzato i suoi numeri in Serie A con l'Atalanta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, vertice di calciomercato andato in scena la scorsa settimana tra i dirigenti rossoneri e Massimiliano Allegri. Per l'attacco del Diavolo potrebbe salire la candidatura di Retegui almeno secondo 'Tuttosport' che riporta di un incontro tra Tare e l'agente dell'attaccante italiano. Al momento Retegui sta giocando con la maglia dell'Al-Qadisiya con uno stipendio fuori portata per il Milan (circa 20 milioni di euro netti a stagione). Il Diavolo se vorrà davvero provarci dovrà convincere la punta a ridursi sensibilmente lo stipendio per tornare in Europa e in Italia. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri dell'attaccante italiano andando a focalizzarci sui dati importanti per un bomber d'area di rigore. Ecco le statistiche di Retegui in Serie A con l'Atalanta grazie all'aiuto di 'Opta' e 'Sofascore'.

Milan, i numeri da bomber di Retegui

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Retegui ha giocato con la Dea in campionato per 2402 minuti con 25 gol e 8 assist. Quasi tre tiri di media a partita con 19 di XG e quindi 5 gol in più segnati di quelli attesi. Una buona percentuale realizzativa del 24%. 10 gol di sinistro, 10 di destro e 5 di testa, quindi sa segnare in ogni modo. Come possiamo vedere dalla heatmap Retegui è un bomber d'area di rigore che difficilmente si muove dagli ultimi undici metri. Parlano anche le rete: delle 25 segnati 24 sono in area di rigore, sono uno fuori.

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Numeri da punta vera quelli di Retegui in Serie A, pochi dubbi su questo. Il Milan sta cercando proprio un bomber d'area di rigore che possa segnare più di venti gol a stagione e l'italiano rientra perfettamente nel profilo cercato dal Diavolo. Tantissimi gol in area di rigore, segna di più di quanto ci si aspetta (guardando gli XG) e segna in ogni modo. In più è una boa ed è determinante negli ultimi undici metri. Proprio quello che manca al Milan. Servirebbe probabilmente un grande esborso economico da parte del Milan, ma Retegui ha tutte le caratteristiche adatte per essere la prima punta futura rossonera.

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