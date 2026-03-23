Milan , vertice di calciomercato andato in scena la scorsa settimana tra i dirigenti rossoneri e Massimiliano Allegri. Per l'attacco del Diavolo potrebbe salire la candidatura di Retegui almeno secondo 'Tuttosport' che riporta di un incontro tra Tare e l'agente dell'attaccante italiano. Al momento Retegui sta giocando con la maglia dell'Al-Qadisiya con uno stipendio fuori portata per il Milan ( circa 20 milioni di euro netti a stagione ). Il Diavolo se vorrà davvero provarci dovrà convincere la punta a ridursi sensibilmente lo stipendio per tornare in Europa e in Italia. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri dell'attaccante italiano andando a focalizzarci sui dati importanti per un bomber d'area di rigore. Ecco le statistiche di Retegui in Serie A con l'Atalanta grazie all'aiuto di 'Opta' e 'Sofascore' .

Retegui ha giocato con la Dea in campionato per 2402 minuti con 25 gol e 8 assist. Quasi tre tiri di media a partita con 19 di XG e quindi 5 gol in più segnati di quelli attesi. Una buona percentuale realizzativa del 24%. 10 gol di sinistro, 10 di destro e 5 di testa, quindi sa segnare in ogni modo. Come possiamo vedere dalla heatmap Retegui è un bomber d'area di rigore che difficilmente si muove dagli ultimi undici metri. Parlano anche le rete: delle 25 segnati 24 sono in area di rigore, sono uno fuori.