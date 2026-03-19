Milan su Retegui: duttilità tattica e gol nel sangue. Ma c'è un problema...

Milan, Retegui e la duttilità tattica

Come sottolinea il quotidiano torinese, Mateo Retegui rappresenta l'attaccante ideale che la dirigenza rossonera cerca dall'addio di Olivier Giroud. Da quando è arrivato in Italia dal Tigre, la punta di origine argentine ha dimostrato di sapersi adattarsi molto bene a diversi moduli e stili di gioco. Retegui, infatti, sarebbe la punta perfetta nel 3-5-2 sia per la sua capacità di legare il gioco, sia per la sua spiccata abilità da bomber d'area di rigore. Queste caratteristiche le ha fatte vedere prima al Genoa in coppia con Gudmundsson, poi in Nazionale dove spesso si ritrova a ricoprire un ruolo 'alla Lautaro Martinez' dietro al 9.