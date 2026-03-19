Milan su Retegui: duttilità tattica e gol nel sangue. Ma c'è un problema...

Non solo in un attacco a due, Retegui si integrerebbe molto bene in un attacco a tre, come mostrato nella stagione all'Atalanta in cui ha segnato 28 gol in 49 presenze totali. 'Tuttosport' chiude ricordando il grande problema legato ad un suo possibile approdo in rossonero. Attualmente, all'Al-Qadisiya, Mateo Retegui guadagna 20 milioni di euro netti a stagione. Come ovvio che sia, la cifra che percepisce in Arabia Saudita non gli può essere garantita dal Milan in un solo anno, bensì in 4. Ipotizzando un quadriennale a 5 milioni l'anno, l'operazione per riportare in Serie A il bomber azzurro diventa più fattibile. Ai fini della trattativa, sarà quindi fondamentale il suo sì a una netta decurtazione salariale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA