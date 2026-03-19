Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Retegui è il 9 perfetto per il Milan: duttilità totale e fiuto del gol. Ma c’è un problema…

CALCIOMERCATO MILAN

Retegui è il 9 perfetto per il Milan: duttilità totale e fiuto del gol. Ma c’è un problema…

Milan su Retegui: duttilità tattica e gol nel sangue. Ma c'è un problema...
Milan, uno degli obiettivi del prossimo calciomercato è Mateo Retegui. 'Tuttosport' sottolinea la sua duttilità ma evidenzia un problema
Redazione

'Tuttosport' uscito oggi in edicola dedica un'intera pagina a Mateo Retegui. Prima l'intervista al suo ex capitano al Genoa Milan Badelj, poi un approfondimento tattico sulla duttilità dell'Azzurro.

Milan, Retegui e la duttilità tattica

—  

Come sottolinea il quotidiano torinese, Mateo Retegui rappresenta l'attaccante ideale che la dirigenza rossonera cerca dall'addio di Olivier Giroud. Da quando è arrivato in Italia dal Tigre, la punta di origine argentine ha dimostrato di sapersi adattarsi molto bene a diversi moduli e stili di gioco. Retegui, infatti, sarebbe la punta perfetta nel 3-5-2 sia per la sua capacità di legare il gioco, sia per la sua spiccata abilità da bomber d'area di rigore. Queste caratteristiche le ha fatte vedere prima al Genoa in coppia con Gudmundsson, poi in Nazionale dove spesso si ritrova a ricoprire un ruolo 'alla Lautaro Martinez' dietro al 9.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, meglio Leao o Giroud come prima punta? I dati parlano chiaro

Non solo in un attacco a due, Retegui si integrerebbe molto bene in un attacco a tre, come mostrato nella stagione all'Atalanta in cui ha segnato 28 gol in 49 presenze totali. 'Tuttosport' chiude ricordando il grande problema legato ad un suo possibile approdo in rossonero. Attualmente, all'Al-Qadisiya, Mateo Retegui guadagna 20 milioni di euro netti a stagione. Come ovvio che sia, la cifra che percepisce in Arabia Saudita non gli può essere garantita dal Milan in un solo anno, bensì in 4. Ipotizzando un quadriennale a 5 milioni l'anno, l'operazione per riportare in Serie A il bomber azzurro diventa più fattibile. Ai fini della trattativa, sarà quindi fondamentale il suo sì a una netta decurtazione salariale.

Leggi anche
Mercato Milan, richieste monstre di Goretzka: ecco le cifre che vorrebbe sul contratto
Allegri chiaro con il Milan: la richiesta del tecnico per un Diavolo che possa vincere subito

© RIPRODUZIONE RISERVATA