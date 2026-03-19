In merito alla scelta dell'attaccante, Masala ha scritto come il Milan non possa permettersi di sbagliare ancora. "Retegui è la prima scelta, e qui pesa anche il passaporto. Tra Mateo e il Milan potrebbe esserci un matrimonio d’interesse, con reciproci vantaggi per tutti. Retegui ha le qualità per diventare un attaccante di fascia alta, l’importante è che si creda in lui e lo si aiuti in un processo di crescita che, al momento, non si è concluso", il suo commento.

"Quando il Milan ha calato un 9 autentico, ha sbancato: Giroud con Pioli" — Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, davanti vuole un numero 9 di peso, che faccia la differenza. Anche perché Rafael Leão in questa stagione si è adattato in quella posizione, Santiago Giménez e Christopher Nkunku sembrano essere fuori dai giochi per il futuro e con Niclas Füllkrug - che resti o meno in organico - non ci si può illudere di costruire il futuro, vista l'età non più verde del tedesco ex Werder Brema, Borussia Dortmund e West Ham.

"E allora varrebbe la pena di investire cifre pesanti su un uomo-gol in tutto e per tutto - ha commentato Masala sulla 'rosea' -. Guarda caso, quando il Milan ha calato un 9 autentico, ha sbancato: il caso più recente è Olivier Giroud, ottimo interprete del copione di Stefano Pioli, che ha partecipato a uno Scudetto e a una semifinale europea". Questa, quindi, la chiosa del giornalista del quotidiano sportivo nazionale: "Ci vuole ora un 9 degno della maglia del Milan. L’innesto di uno come Retegui, ma Guirassy non sfigurerebbe, risponderebbe a un progetto senza soluzioni di ripiego, perciò più ambizioso".