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Masala: “Retegui in pole su Guirassy. Ma comunque ci vuole un 9 degno del Milan”

Masala: 'Retegui in pole su Guirassy. Ma comunque ci vuole un 9 degno del Milan'
Il giornalista sportivo Andrea Masala, in un editoriale pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, parla di Mateo Retegui o Serhou Guirassy come bomber per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2026-2027
Daniele Triolo Redattore 

Il giornalista sportivo Andrea Masala ha pubblicato un editoriale sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' avente, per tema, le mosse del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Questo perché oltre ad un difensore e ad un centrocampista (Mario Gila e Leon Goretzka i principali obiettivi), il Diavolo dovrà pure inserire un nuovo centravanti nel suo organico.

Masala: "Milan, Retegui o Guirassy in un tris di rinforzi indispensabile"

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"In avanti il nome più caldo sembra essere quello di Mateo Retegui, in pole su Serhou Guirassy, altro osservato speciale", ha sottolineato Masala, il quale, poi, ha evidenziato come questo tris di rinforzi sia indispensabile per costruire un Milan in grado di lottare per lo Scudetto in Serie A e di giocarsi la Champions League a testa alta, come da DNA rossonero.

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In merito alla scelta dell'attaccante, Masala ha scritto come il Milan non possa permettersi di sbagliare ancora. "Retegui è la prima scelta, e qui pesa anche il passaporto. Tra Mateo e il Milan potrebbe esserci un matrimonio d’interesse, con reciproci vantaggi per tutti. Retegui ha le qualità per diventare un attaccante di fascia alta, l’importante è che si creda in lui e lo si aiuti in un processo di crescita che, al momento, non si è concluso", il suo commento.

"Quando il Milan ha calato un 9 autentico, ha sbancato: Giroud con Pioli"

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Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, davanti vuole un numero 9 di peso, che faccia la differenza. Anche perché Rafael Leão in questa stagione si è adattato in quella posizione, Santiago Giménez e Christopher Nkunku sembrano essere fuori dai giochi per il futuro e con Niclas Füllkrug - che resti o meno in organico - non ci si può illudere di costruire il futuro, vista l'età non più verde del tedesco ex Werder Brema, Borussia Dortmund e West Ham.

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"E allora varrebbe la pena di investire cifre pesanti su un uomo-gol in tutto e per tutto - ha commentato Masala sulla 'rosea' -. Guarda caso, quando il Milan ha calato un 9 autentico, ha sbancato: il caso più recente è Olivier Giroud, ottimo interprete del copione di Stefano Pioli, che ha partecipato a uno Scudetto e a una semifinale europea". Questa, quindi, la chiosa del giornalista del quotidiano sportivo nazionale: "Ci vuole ora un 9 degno della maglia del Milan. L’innesto di uno come Retegui, ma Guirassy non sfigurerebbe, risponderebbe a un progetto senza soluzioni di ripiego, perciò più ambizioso".

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