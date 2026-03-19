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Mercato Milan, richieste monstre di Goretzka: ecco le cifre che vorrebbe sul contratto

Calciomercato, Goretzka spaventa il Milan: ecco le richieste del tedesco
Novità su Leon Goretzka, obiettivo per il calciomercato estivo del Milan. Le richieste per il suo ingaggio a zero spaventano il Diavolo
Redazione

Come sottolineato più volte da Massimiliano Allegri durante l'anno, il Milan ha bisogno di diversi rinforzi di alto livello in vista della prossima stagione. Con il possibile ritorno in Champions League, quindi con gli impegni ogni tre giorni, la rosa del Diavolo ha bisogno di alcuni colpi in ogni reparto del campo. Sia chiaro: servono colpi 'alla Rabiot' per migliorare, altrimenti i giovani di prospettiva spostano poco in un'annata in cui i rossoneri si candidano ad essere protagonisti per lo Scudetto.

Se per la difesa e l'attacco i nomi più caldi sono quelli di Mario Gila dalla Lazio e Mateo Retegui dall'Al-Qadsiah, a centrocampo il vero sogno si chiama Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco lascerà a fine stagione il Bayern Monaco a parametro zero. Il classe 1995, che ha vinto tutto in Baviera, è alla ricerca di una nuova sfida in Europa e il Milan è tra i club che lo stanno monitorando da tempo. L'8 delle Nazionale Tedesca ha tutte le caratteristiche per migliorare il centrocampo del Milan, ma le richieste spaventano il club di Via Aldo Rossi.

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Secondo quanto scritto su X dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, Leon Goretzka chiede almeno un contratto da 7 milioni di euro l'anno valido fino al 2029. Oltre a questo, l'altra richiesta dell'entourage del tedesco è un bonus alla firma pari a 10 milioni di euro. Se confermate, queste cifre sono completamente fuori da qualsiasi paletto imposto da RedBird.

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