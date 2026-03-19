Calciomercato, Goretzka spaventa il Milan: ecco le richieste del tedesco

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Secondo quanto scritto su X dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, Leon Goretzka chiede almeno un contratto da 7 milioni di euro l'anno valido fino al 2029. Oltre a questo, l'altra richiesta dell'entourage del tedesco è un bonus alla firma pari a 10 milioni di euro. Se confermate, queste cifre sono completamente fuori da qualsiasi paletto imposto da RedBird.
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