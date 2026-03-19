Calciomercato, Goretzka spaventa il Milan: ecco le richieste del tedesco

Come sottolineato più volte da Massimiliano Allegri durante l'anno, il Milan ha bisogno di diversi rinforzi di alto livello in vista della prossima stagione. Con il possibile ritorno in Champions League , quindi con gli impegni ogni tre giorni, la rosa del Diavolo ha bisogno di alcuni colpi in ogni reparto del campo. Sia chiaro: servono colpi 'alla Rabiot' per migliorare, altrimenti i giovani di prospettiva spostano poco in un'annata in cui i rossoneri si candidano ad essere protagonisti per lo Scudetto .

Se per la difesa e l'attacco i nomi più caldi sono quelli di Mario Gila dalla Lazio e Mateo Retegui dall'Al-Qadsiah, a centrocampo il vero sogno si chiama Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco lascerà a fine stagione il Bayern Monaco a parametro zero. Il classe 1995, che ha vinto tutto in Baviera, è alla ricerca di una nuova sfida in Europa e il Milan è tra i club che lo stanno monitorando da tempo. L'8 delle Nazionale Tedesca ha tutte le caratteristiche per migliorare il centrocampo del Milan, ma le richieste spaventano il club di Via Aldo Rossi.