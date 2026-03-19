Milan, Allegri è stato chiaro: servono campioni per vincere davvero

Subito dopo la vittoria con l' Inter , Allegri aveva rilasciato queste dichiarazioni: "Avere i grandi giocatori è la cosa che aiuta di più a far vincere le partite". Le parole, riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola erano volte a spiegare l' importanza che i campioni portano in campo . Non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche, se non soprattutto, a livello caratteriale .

Come fa notare il quotidiano, nel k.o. esterno contro la Lazio il Diavolo ha offerto una brutta prestazione anche dal punto di vista mentale ed emotivo. La spiegazione è dovuta al fatto che la partita portava con sé una mole di pressione che ha schiacciato i giocatori meno abituati a sopportarla. Infatti, con una vittoria i rossoneri avrebbero accorciato a -5 dall'Inter e avrebbero definitivamente riaperto il campionato.