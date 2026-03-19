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Allegri chiaro con il Milan: la richiesta del tecnico per un Diavolo che possa vincere subito

Milan, Allegri è stato chiaro: servono campioni per vincere davvero
Il 'CorSport' dedica un articolo alla prossima stagione del Milan. Se si vuole vincere, bisogna regalare ad Allegri 4 grandi colpi
Redazione

Subito dopo la vittoria con l'Inter, Allegri aveva rilasciato queste dichiarazioni: "Avere i grandi giocatori è la cosa che aiuta di più a far vincere le partite". Le parole, riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola erano volte a spiegare l'importanza che i campioni portano in campo. Non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche, se non soprattutto, a livello caratteriale.

Come fa notare il quotidiano, nel k.o. esterno contro la Lazio il Diavolo ha offerto una brutta prestazione anche dal punto di vista mentale ed emotivo. La spiegazione è dovuta al fatto che la partita portava con sé una mole di pressione che ha schiacciato i giocatori meno abituati a sopportarla. Infatti, con una vittoria i rossoneri avrebbero accorciato a -5 dall'Inter e avrebbero definitivamente riaperto il campionato.

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In vista della prossima stagione con il probabile ritorno in Champions League, la dirigenza rossonera dovrà soddisfare le esigenze di Massimiliano Allegri sul mercato per puntare a qualcosa in più del semplice quarto posto. Il 'CorSport' ricorda che per alzare il livello di questa squadra sono necessari quattro innesti di livello top. Uno in difesa (Gila e Kim primi candidati), uno a centrocampo (soprattutto se Modric dovesse scegliere di non rinnovare), un esterno a tutta fascia e un bomber che porti almeno 20 gol a stagione. Con questi colpi Max sarebbe felice e riuscirebbe a vincere anche partite come Lazio-Milan.

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