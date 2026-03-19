Milan, Allegri è stato chiaro: servono campioni per vincere davvero

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In vista della prossima stagione con il probabile ritorno in Champions League, la dirigenza rossonera dovrà soddisfare le esigenze di Massimiliano Allegri sul mercato per puntare a qualcosa in più del semplice quarto posto. Il 'CorSport' ricorda che per alzare il livello di questa squadra sono necessari quattro innesti di livello top. Uno in difesa (Gila e Kim primi candidati), uno a centrocampo (soprattutto se Modric dovesse scegliere di non rinnovare), un esterno a tutta fascia e un bomber che porti almeno 20 gol a stagione. Con questi colpi Max sarebbe felice e riuscirebbe a vincere anche partite come Lazio-Milan.
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