Il tema attaccanti in casa Milan è una questione molto delicata. Nel match contro la Lazio di Sarri si è potuta ben vedere la mancanza di una punta vera. Durante l'appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, alcuni degli opinionisti hanno voluto parlare di Dusan Vlahovic e Mateo Retegui, due nomi che, ultimamente, girano spesso in orbita rossonera. La domanda però è una sola: Chi renderebbe maggiormente sotto la guida di Massimiliano Allegri? A rispondere a queste domande è stato il giornalista sportivoPaolo Marcello. Ecco, di seguito, le sue parole:
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PIANETAMILAN news milan interviste Marcello: “Retegui è cosi meglio di Gimenez? Secondo me ad Allegri…”
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Marcello: “Retegui è cosi meglio di Gimenez? Secondo me ad Allegri…”
Retegui o Dusan Vlahovic, chi renderebbe di più nel Milan di Allegri? Ne ha parlato il giornalista sportivo Paolo Marcello
Milan, senti Marcello—
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"Sono un fan di Retegui, ma è così tanto meglio di Santiago Gimenez? Ha cominciato bene ed è entrato nell'oblìo. Poi quest'anno diversi problemi e ha perso fiducia...Chi tra lui e Vlahovic? Direi Retegui, ma in mano ad Allegri direi Vlahovic, che ha più qualità e colpi".
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