Il tema attaccanti in casa Milan è una questione molto delicata. Nel match contro la Lazio di Sarri si è potuta ben vedere la mancanza di una punta vera. Durante l'appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, alcuni degli opinionisti hanno voluto parlare di Dusan Vlahovic e Mateo Retegui , due nomi che, ultimamente, girano spesso in orbita rossonera. La domanda però è una sola: Chi renderebbe maggiormente sotto la guida di Massimiliano Allegri ? A rispondere a queste domande è stato il giornalista sportivo Paolo Marcello . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sono un fan di Retegui, ma è così tanto meglio di Santiago Gimenez? Ha cominciato bene ed è entrato nell'oblìo. Poi quest'anno diversi problemi e ha perso fiducia...Chi tra lui e Vlahovic? Direi Retegui, ma in mano ad Allegri direi Vlahovic, che ha più qualità e colpi".