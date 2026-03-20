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Milan, Pastore: “Leao ha uno dei trattamenti mediatici peggiori nel bene e nel male”

Milan, Pastore: 'Leao ha uno dei trattamenti mediatici peggiori nel bene e nel male'
Dopo Lazio-Milan Rafael Leao è finito pesantemente sotto la lente delle critiche. Ne ha parlato anche il giornalista Giuseppe Pastore. Ecco l'estratto da 'L'ascia raddoppia'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato durante i podcast di 'Cronache di Spogliatoio' della critica ricevuta da Leao in questi giorni dopo la sconfitta subita dal Milan contro la Lazio. Ecco l'estratto da 'L'ascia raddoppia'.

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"Leao ha uno dei trattamenti mediatici peggiori nel bene e nel male. Non c'è mai stato un equilibrio. O è Henry o il peggiore Balotelli. Gli abissi di questi giorni mi ricordano davvero il trattamento che veniva riservato a Balotelli. Non gli si perdona nulla, ha tutto quello che non va bene a un modo di pensare calcio retorico che pensa al sacrificio, al sudore, alla maglia. Leao rimane il capocannoniere del Milan con tutti i suoi difetti e lo è giocando fuori ruolo e in condizioni non ottimali. E' facile prendersela con Leao perché è un bersaglio sicuro, è merce facile. Non è mai divertente. Detto ciò con la Lazio ha fatto una bruttissima partita con una reazione anche peggiore".

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