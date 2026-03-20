"Leao ha uno dei trattamenti mediatici peggiori nel bene e nel male. Non c'è mai stato un equilibrio. O è Henry o il peggiore Balotelli. Gli abissi di questi giorni mi ricordano davvero il trattamento che veniva riservato a Balotelli. Non gli si perdona nulla, ha tutto quello che non va bene a un modo di pensare calcio retorico che pensa al sacrificio, al sudore, alla maglia. Leao rimane il capocannoniere del Milan con tutti i suoi difetti e lo è giocando fuori ruolo e in condizioni non ottimali. E' facile prendersela con Leao perché è un bersaglio sicuro, è merce facile. Non è mai divertente. Detto ciò con la Lazio ha fatto una bruttissima partita con una reazione anche peggiore".