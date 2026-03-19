Milan, meglio senza Leao? Ecco cosa dicono i numeri offensivi e difensivi

Più indicativo appare invece il dato difensivo: con Leao in campo il Milan concede 1,32 xGA (gol previsti subiti) di media, contro appena 0,45 quando è assente, una differenza significativa che si avvicina a un gol a partita. Anche questo aspetto, però, è influenzato dal contesto, visto che il portoghese è stato impiegato soprattutto contro squadre di alta classifica, decisamente più pericolose in fase offensiva. Il trend è confermato anche dal numero di tiri subiti, che passa da 11,82 con Leao a 8 senza. "È chiaro che, per caratteristiche, con il portoghese in campo il Milan sia più sbilanciato e meno avvezzo al pressing organizzato, ma al contempo l'attenzione che crea il 10 sugli avversari è più alta rispetto a quando non c'è". Con queste parole il quotidiano spiega il valore di Leao in campo in base ai numeri che abbiamo visto. Allegri sa bene che Rafa è un profilo ad alta variabilità, ma proprio per questo del portoghese fa fatica a farne a meno.