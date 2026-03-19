Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 19 marzo 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ci avviciniamo a Milan-Torino (leggi qui la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri), ultima partita del mese di marzo prima della sosta Nazionali, tra 'rumors' di calciomercato e momenti amarcord. Oggi, infatti, è la giornata speciale di un grande ex difensore del Diavolo. Vediamo ora, insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
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Milan, tre colpi pazzeschi di mercato. Nesta, 50 anni tra dichiarazioni e amarcord
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 19 marzo 2026: giornata speciale per un grande ex rossonero, Alessandro Nesta, che festeggia il suo 50esimo compleanno e ha parlato. Intanto si accende il mercato
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