Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 19 marzo 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ci avviciniamo a Milan-Torino (leggi qui la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri), ultima partita del mese di marzo prima della sosta Nazionali, tra 'rumors' di calciomercato e momenti amarcord. Oggi, infatti, è la giornata speciale di un grande ex difensore del Diavolo. Vediamo ora, insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA