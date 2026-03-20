Milan, Simone: 'il gol contro il Torino è stato tra i più belli della mia carriera'

Su Milan-Torino in programma questo weekend: "Il Torino, ai miei occhi, non sarà mai una squadra di seconda fascia, mantiene quel blasone storico che non sarà mai cancellato e il discorso in generale vale anche per il Milan. Poi è vero che entrambe le squadre, per differenti motivi, non sono a parere mio nelle posizioni che dovrebbero occupare per il loro di status, col Milan vincitore in Italia e in Europa e il Toro tra le squadre che puntano all’Europa. E questo è un peccato perché le confesso che il Torino è stata la prima squadra per cui ho tifato. Da ragazzino avevo una coppia di riferimento di attaccanti incredibili come Pulici e Graziani. Poi oggi ovviamente tifo Milan. Domenica parte favorito e credo avrà la meglio".

Simone: "Leao? Forse si vorrebbe arrivare alla maturazione calcistica più che caratteriale" — Sulla lotta scudetto: "Purtroppo c'è stato lo scivolone contro la Lazio che ha un po’ spento questa possibilità di andare a disturbare l'Inter. Se i rossoneri vincessero e i nerazzurri perdessero a Firenze... Sinceramente però l'Inter è una squadra forte e credo che si faccia fatica a pensare che possa perdere molti punti in questa fase".

Su Leao: "Questo mi fa sorridere…Il mio giudizio su Leao resta positivo, è un giocatore con qualità straordinarie. Ha tecnica, velocità, è fisicamente forte, può giocare in tantissimi ruoli. Capisco la battuta del cosa farà da grande perché si spera sempre che possa fare una stagione piena in tutte le partite che gioca. È un giocatore talentuoso, atipico e sicuramente anche atipico caratterialmente. Forse si vorrebbe arrivare alla maturazione calcistica più che caratteriale, lui è fatto così. E quindi esiste il rischio di alti e bassi".

"I rossoneri hanno la rosa per vincere il campionato" — Sul tandem Pulisic-Leao: "Pulisic mi piace, è un ottimo attaccante e un grande professionista. Sono due ottimi calciatori e possono sicuramente giocare insieme. Ma oggi non è tanto capire se sono loro la migliore coppia d'attacco, ma il capire i sistemi e le evoluzioni di gioco. Una volta identificavi centravanti, seconda punta e esterno offensivo. Oggi non è così. Fai fatica a definirli coppia se sono inseriti in un sistema dove non esiste l'attaccante classico e sono richiesti certi tipi di movimenti".

Su Gimenez: "Potrà essere una risorsa importante, ha capacità, il Milan ci aveva investito parecchio. Qualsiasi giocatore del Milan è di qualità, anche Nkunku e Füllkrug, che porta fisicità. I rossoneri hanno la rosa per vincere il campionato, peccato aver perso punti preziosi durante la stagione".

Sugli attaccanti del Torino: "Ci sono dei grandi nomi, giocatori che a me piacciono tanto, dalla dimensione importante. Per me Simeone e Zapata potrebbero giocare nel Milan di oggi, nonostante la differenza di rosa tra rossoneri e granata".