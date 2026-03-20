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Nesta e il rapporto con Ancelotti: “Unico, a Istanbul ci rincuorava nonostante avesse l’inferno nel cuore”

Ex Milan, le parole di Nesta su Ancelotti tra Istanbul e l'avventura in Brasile
Retroscena da Istanbul e l'avventura da C.T. del Brasile: ecco le parole di Nesta al 'CorSera' sul suo ex allenatore al Milan Ancelotti
Redazione

Giornata speciale per Alessandro Nesta, che oggi, giovedì 19 marzo 2026, festeggia il traguardo dei 50 anni. L'ex difensore del Milan, oggi allenatore, per l'occasione ha concesso una lunga intervista esclusiva al 'Corriere della Sera', nella quale ha ripercorso momenti importanti della sua carriera soffermandosi in particolare sull'esperienza in rossonero. Tra i passaggi più significativi, anche il ricordo del rapporto con Carlo Ancelotti, per il quale ha speso parole di grande stima, sottolineando il legame umano e professionale costruito negli anni, che secondo il difensore riuscirà a trasmettere anche ai giocatori della Nazionale Brasiliana. Ricordiamo, infatti, che l'ex allenatore di Milan e Real Madrid è da maggio 2025 il Commissario Tecnico della 'Seleção'. Ecco, di seguito, le sue parole sul suo ex mister.

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Sul suo legame con Carlo Ancelotti: «Unico, lui rincuorava noi giocatori dopo la finale persa a İstanbul anche se dentro il suo cuore c’era l’inferno. Ora è alla guida di una Nazionale che ha pressioni al mondo come poche altre. Ma lui farà stare bene anche i giocatori del Brasile».

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