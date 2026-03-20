Il tema attaccanti in casa Milan è una questione molto delicata. Sopratutto nella partita contro la Lazio si è potuto ben vedere la forte mancanza di una punta vera e propria, un 9 che riesca a calciare il pallone in rete. Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, alcuni degli opinionisti presenti hanno voluto parlare di Dusan Vlahovic e Mateo Retegui, due nomi che interessano molto alla dirigenza rossonera. La domanda però sorge spontanea: chi dei due può far meglio in rossonero? Chi renderebbe maggiormente sotto la guida di Massimiliano Allegri? A rispondere a queste domande è stato il giornalista sportivo Stefano Impallomeni. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Impallomeni: “Retegui? Credo che Allegri ci faccia un pensierino. Su Vlahovic…”
INTERVISTE
Impallomeni: “Retegui? Credo che Allegri ci faccia un pensierino. Su Vlahovic…”
Retegui o Dusan Vlahovic, chi servirebbe al Milan? Ne ha parlato il giornalista sportivo Stefano Impallomeni: le sue parole...
Milan, parla Impallomeni—
LEGGI ANCHE: Milan, Castro può essere il tuo bomber: gli XG e i gol in area parlano chiaro>>>
Stefano Impallomeni: "Io credo che Spalletti ci farebbe un pensierino su Retegui. E credo anche Allegri. Potenzialmente Vlahovic è più forte, ha il gol nel sangue ma gli manca stare a certi livelli con una certa continuità. Retegui è cambiato col lavoro di Gasperini, ha fatto un grande miglioramento"
© RIPRODUZIONE RISERVATA