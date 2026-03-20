Il tema attaccanti in casa Milan è una questione molto delicata. Sopratutto nella partita contro la Lazio si è potuto ben vedere la forte mancanza di una punta vera e propria, un 9 che riesca a calciare il pallone in rete. Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, alcuni degli opinionisti presenti hanno voluto parlare di Dusan Vlahovic e Mateo Retegui, due nomi che interessano molto alla dirigenza rossonera. La domanda però sorge spontanea: chi dei due può far meglio in rossonero? Chi renderebbe maggiormente sotto la guida di Massimiliano Allegri? A rispondere a queste domande è stato il giornalista sportivo Stefano Impallomeni. Ecco, di seguito, le sue parole: