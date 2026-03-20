Scaroni: 'Il nuovo stadio per il Milan significa 100 milioni di ricavi aggiuntivi'

Sul Milan: "Lo sport contribuisce in modo concreto all’economia della città, anche grazie al calcio e alle sue due squadre riconosciute in tutto il mondo, Milan e Inter. Il Milan porta allo stadio oltre 72 mila persone a partita. È la media più alta in Italia e tra le più alte in Europa. Un movimento che genera valore per tutta l’economia della città".

Scaroni: "Il nuovo San Siro può generare un effetto volano per tutto il sistema sportivo italiano" — Sul nuovo stadio: "In questa direzione, il progetto del nuovo stadio è molto importante, guidato e sostenuto da RedBird e dalla visione strategica di Gerry Cardinale. Per la città e per il territorio parliamo di un investimento privato di circa 1,5 miliardi di euro: un’infrastruttura inserita in un nuovo quartiere moderno e verde, con oltre il 50% dell’area destinata a parchi e spazi pubblici, pensato per essere vissuto 365 giorni l’anno".

Sull'impatto economico: "Il progetto può generare oltre 4,5 miliardi di euro di impatto economico nella fase di costruzione e oltre 3 miliardi di euro all’anno a regime. Per il Milan significa 100 milioni di euro di ricavi aggiuntivi da stadio. Si tratta di un passaggio fondamentale per rafforzare la competitività del Club e offrire ai tifosi un’esperienza moderna. Un progetto sostenuto dalla nostra proprietà RedBird, che porta competenze internazionali nello sviluppo degli stadi, in linea con il modello virtuoso del Milan basato su competitività sportiva e disciplina finanziaria".

Sugli effetti che può avere sul calcio italiano: "E più in generale, per il calcio e per il Paese, il nuovo San Siro può generare un effetto volano per tutto il sistema sportivo italiano. Lo dimostrano i nuovi progetti che stanno prendendo forma in diverse città, da Roma fino a Palermo. Una prospettiva importante per Milano e per il nostro Paese".