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La Russa polemico: “Arbitri? Non dimentichiamo il Milan di Berlusconi”

La Russa polemico: “Arbitri? Non dimentichiamo il Milan di Berlusconi” - immagine 1
Il Presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter Ignazio La Russa ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan di Berlusconi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter Ignazio La Russa, è intervenuto durante la puntata de 'La politica nel pallone', programma in onda su Rai Tgr parlamento, parlando del tema legato agli arbitri. La Russa si è voluto soffermare anche sul Milan, facendo riferimento al periodo di Berlusconi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla La Russa

—  

"Gli errori non sono solo contro l'Inter anche se non sono stati particolarmente contro l'Inter, mi sembra che gli altri abbiano proprio bisogno di resettarsi, di trovare un'omogeneità che manca e a volte anche una competenza che manca e quindi se uno non è buono per il re, dicevano una volta dei militari, non è buono neanche per la regina' (riferendosi agli arbitri che una volta facevano gli arbitri e ora fanno solo i var).

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Così anche nel calcio non dimentichiamo l'importanza della Juventus e del Milan di Berlusconi che ha determinato naturalmente un orientamento meno favorevole all'Inter rispetto a queste squadre. Solo col tempo potrà riequilibrarsi, vedo le facce di certi commentatori televisivi, specie quelli di DAZN, vedo proprio la sofferenza quando devono parlare troppo bene dell'Inter. Pazienza per noi è un piacere doppio quando vinciamo"

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