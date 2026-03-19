Il Presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter Ignazio La Russa , è intervenuto durante la puntata de ' La politica nel pallone' , programma in onda su Rai Tgr parlamento, parlando del tema legato agli arbitri. La Russa si è voluto soffermare anche sul Milan, facendo riferimento al periodo di Berlusconi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla La Russa

"Gli errori non sono solo contro l'Inter anche se non sono stati particolarmente contro l'Inter, mi sembra che gli altri abbiano proprio bisogno di resettarsi, di trovare un'omogeneità che manca e a volte anche una competenza che manca e quindi se uno non è buono per il re, dicevano una volta dei militari, non è buono neanche per la regina' (riferendosi agli arbitri che una volta facevano gli arbitri e ora fanno solo i var).