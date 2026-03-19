Nesta, 50 anni e una carriera da mito: i 5 gol che hanno scolpito il suo nome nella storia del Milan
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Così anche nel calcio non dimentichiamo l'importanza della Juventus e del Milan di Berlusconi che ha determinato naturalmente un orientamento meno favorevole all'Inter rispetto a queste squadre. Solo col tempo potrà riequilibrarsi, vedo le facce di certi commentatori televisivi, specie quelli di DAZN, vedo proprio la sofferenza quando devono parlare troppo bene dell'Inter. Pazienza per noi è un piacere doppio quando vinciamo"
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