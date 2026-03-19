Le parole di Giuseppe Marotta sulla lotta scudetto con il Milan e sulla NBA Europe: «Scudetto? Noi siamo la lepre che scappa dal cacciatore. Cacciare è più facile, quelli in una posizione difficile siamo noi, ma siamo competitivi e convinti di farcela. NBA Europe? Non ho aggiornamenti a riguardo, questo è un tema da chiedere alla proprietà. Quello che posso dire è che c’è un rapporto eccezionale tra OakTree e RedBird. La NBA vuole portare il loro spettacolo in Europa e Milano è una delle città selezionate».