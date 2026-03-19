Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in videoconferenza durante la tappa a Milano di Motore Italia, roadshow creato da Milano Finanza. Tra i diversi temi discussi, il presidente nerazzurro ha voluto soffermarsi a parlare della lotta scudetto con il Milan, per poi spostarsi anche sulla questione legata alla NBA Europe. Ecco, di seguito le sue parole.
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Milan, senti Marotta: “Scudetto? Noi siamo la lepre che scappa dal cacciatore”
Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto con il Milan e non solo...
Serie A, parla Marotta—
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Le parole di Giuseppe Marotta sulla lotta scudetto con il Milan e sulla NBA Europe: «Scudetto? Noi siamo la lepre che scappa dal cacciatore. Cacciare è più facile, quelli in una posizione difficile siamo noi, ma siamo competitivi e convinti di farcela. NBA Europe? Non ho aggiornamenti a riguardo, questo è un tema da chiedere alla proprietà. Quello che posso dire è che c’è un rapporto eccezionale tra OakTree e RedBird. La NBA vuole portare il loro spettacolo in Europa e Milano è una delle città selezionate».
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