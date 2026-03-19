Sulla foto con addosso la tuta del Milan in tenda età: "È stupendo vedere questa foto. Mi riporta a tanti ricordi perché quando ero bambino ero un grande tifoso del Milan: ora, trent'anni dopo, giocare per questo grande club è davvero stupendo, un sogno divenuto realtà. Non mi aspettavo che questo sarebbe successo ma alla fine le cose arrivano quando meno te le aspetti. Ho realizzato questo sogno e me lo sto godendo sin dal primo giorno: sono davvero grato per tutto quello che il Club e i tifosi mi stanno dando sin dall'inizio"