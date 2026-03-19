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INTERVISTE

Modric: “Milan, mi sono sentito subito amato da tutti. Ho realizzato un sogno”

Modric: “Milan, mi sono sentito subito amato da tutti. Ho realizzato un sogno” - immagine 1
Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club rossonero: le sue parole...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Luka Modric, centrocampista del Milan arrivato a parametro zero dal Real Madrid in estate, in occasione del lancio dell'arrivo del suo Pallone d'Oro tra le mura del Museo Mondo Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del club rossonero. Ecco, di seguito, le parole del croato:

Milan, senti Modric

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"Quando il club mi ha parlato per la prima volta di questa idea, per me non c'è stato alcun dubbio nel farlo: fin dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono sentito benissimo e amato da tutti i tifosi. Questo è un gesto piccolo piccolo per ricambiare tutto l'affetto che mi è stato rivolto sin dal giorno che sono arrivato al Milan".

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Sulla foto con addosso la tuta del Milan in tenda età: "È stupendo vedere questa foto. Mi riporta a tanti ricordi perché quando ero bambino ero un grande tifoso del Milan: ora, trent'anni dopo, giocare per questo grande club è davvero stupendo, un sogno divenuto realtà. Non mi aspettavo che questo sarebbe successo ma alla fine le cose arrivano quando meno te le aspetti. Ho realizzato questo sogno e me lo sto godendo sin dal primo giorno: sono davvero grato per tutto quello che il Club e i tifosi mi stanno dando sin dall'inizio"

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