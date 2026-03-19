Nella giornata di oggi, giovedì 19 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Oggi giornata importante per il calciomercato rossonero, con delle novità su Leon Goretzka, ma non solo: spunta anche un nuovo nome interessante dalla Premier League. Spazio, però, anche a qualche dichiarazione. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, rivoluzione estiva: Goretzka sotto ai riflettori. Spunta un nuovo nome dalla Premier
ULTIME MILAN NEWS
Milan, rivoluzione estiva: Goretzka sotto ai riflettori. Spunta un nuovo nome dalla Premier
Le top news della giornata di oggi, giovedì 19 marzo 2026: dalle parole di Turci al calciomercato rossonero...