Brocchi: 'Il mio Milan si è visto nella finale di Coppa Italia'

"Come fa un allenatore giovane a entrare nella prima squadra del Milan e in un mese mettere la sua mentalità a una squadra che per 6/7 mesi ha lavorato in una maniera completamente diversa? È Impossibile!"

"Diciamo che il Milan di Brocchi si è visto nella finale di Coppa Italia. Due mesi e mezzo prima c'è Milan-Juve a San Siro e si gioca in una sola metà campo. Due mesi e mezzo dopo giochiamo all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia ed è il Milan che gioca nella metà campo della Juve".