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Brocchi sulla finale di Coppa Italia del 2016: “Il mio Milan ha giocato nella metà campo della Juve”

Brocchi: 'Il mio Milan si è visto nella finale di Coppa Italia'
Cristian Brocchi, ex centrocampista e allenatore del Milan, è tornato a parlare dei suoi mesi sulla panchina rossonera: queste le sue dichiarazioni
Redazione PM

Dopo una lunga carriera da calciatore di Serie A, Cristian Brocchi ha allenato il Milan nel finale della stagione 2015/2016. L'ex centrocampista ha assunto la guidato il Diavolo dal 12 aprile del 2016, dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic, prima di dimettersi il 26 giugno dello stesso anno.

Milan, le parole di Brocchi

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Brocchi è tornato a parlare della sua avventura sulla panchina del Milan nella recente intervista rilasciata ai microfoni del podcast 'Centrocampo'. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni dell'ex allenatore rossonero.

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"Come fa un allenatore giovane a entrare nella prima squadra del Milan e in un mese mettere la sua mentalità a una squadra che per 6/7 mesi ha lavorato in una maniera completamente diversa? È Impossibile!"

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"Diciamo che il Milan di Brocchi si è visto nella finale di Coppa Italia. Due mesi e mezzo prima c'è Milan-Juve a San Siro e si gioca in una sola metà campo. Due mesi e mezzo dopo giochiamo all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia ed è il Milan che gioca nella metà campo della Juve".

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