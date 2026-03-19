Turci: 'Lotta Scudetto? Non si può dare nulla per scontato. Le prossime...'

Nella giornata di oggi, sul nostro sito è uscita l'intervista in esclusiva a Tommaso Turci, giornalista e inviato di 'DAZN' con l'obiettivo di chiarire il discusso caso Leao e quello che è successo tra lui e Pulisic durante Lazio-Milan. Non solo, con Turci abbiamo parlato anche dei principali argomenti d'attualità del mondo rossonero. Tra questi, anche la lotta Scudetto. Nonostante gli 8 punti di distanza dall'Inter, per il bordocampista il discorso per la vittoria del titolo non è ancora chiuso del tutto. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.