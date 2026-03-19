Turci: 'Lotta Scudetto? Non si può dare nulla per scontato. Le prossime...'

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Tommaso Turci ha poi aggiunto: "Le prossime due partite saranno fondamentali per capire se l'Inter merita davvero lo Scudetto: affronterà a Firenze una Fiorentina in netta ripresa e successivamente la Roma. Attenzione anche alla rincorsa del Napoli, che dopo la partita contro il Milan ha un calendario abbastanza semplice. Tuttavia, anche se la squadra di Conte dovesse vincerle tutte da qui alla fine, all'Inter basterebbero 19 punti".
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