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Turci: “Scudetto? Non si può dare nulla per scontato. Aspetterei di capire la reazione dell’Inter”

Turci: 'Lotta Scudetto? Non si può dare nulla per scontato. Le prossime...'
Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Tommaso Turci (DAZN) ha parlato della lotta Scudetto, non ancora chiusa per lui. Ecco le sue dichiarazioni in merito
Redazione

Nella giornata di oggi, sul nostro sito è uscita l'intervista in esclusiva a Tommaso Turci, giornalista e inviato di 'DAZN' con l'obiettivo di chiarire il discusso caso Leao e quello che è successo tra lui e Pulisic durante Lazio-Milan. Non solo, con Turci abbiamo parlato anche dei principali argomenti d'attualità del mondo rossonero. Tra questi, anche la lotta Scudetto. Nonostante gli 8 punti di distanza dall'Inter, per il bordocampista il discorso per la vittoria del titolo non è ancora chiuso del tutto. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Questo campionato ci sta facendo vedere che non si può dare nulla per scontato e che i punti di vantaggio si possono dimezzare in un paio di partite. Il margine dell'Inter è molto ampio, ma aspetterei di capire se la squadra di Chivu riuscirà a reagire e a tornare alla vittoria. Nell'ultimo periodo anche i nerazzurri stanno avendo qualche difficoltà".

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Tommaso Turci ha poi aggiunto: "Le prossime due partite saranno fondamentali per capire se l'Inter merita davvero lo Scudetto: affronterà a Firenze una Fiorentina in netta ripresa e successivamente la Roma. Attenzione anche alla rincorsa del Napoli, che dopo la partita contro il Milan ha un calendario abbastanza semplice. Tuttavia, anche se la squadra di Conte dovesse vincerle tutte da qui alla fine, all'Inter basterebbero 19 punti".

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