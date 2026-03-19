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Il retroscena di Dzemaili: “Potevo andare al Milan. Ancora mi do dello scemo”

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Intervistato dai microfoni di RSI Sport, l'ex calciatore del Parma Blerim Dzemaili ha svelato un retroscena legato al Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni di RSI Sport, l'ex calciatore del Parma Blerim Dzemaili ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua passata carriera. In particolare, l'ex calciatore di origini albanesi ha voluto raccontare un retroscena di mercato legato al Milan: nel 2007, infatti, Dzemaili poteva approdare al in rossonero ma, spinto dal forte interesse per la Premier League e la giovane età, ha scelto il Bolton. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Milan, senti le parole di Dzeimaili

—  

"Io mi immaginavo il Milan sempre la società più grande al mondo, se tu (Ganz) racconti queste cose mi fa capire ancora di più che lo è stato forse."

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Sei stato vicino al Milan: "Sai, sei giovane, nella Svizzera tedesca noi vediamo solamente il calcio tedesco e quello inglese, e io ero fissato con questa Premier, Premier, Premier. Nel dopo dico sempre: quanto sono stato scemo a scegliere il Bolton invece di andare al Milan. Poi era il Milan che ha vinto la Champions, non uno qualsiasi“

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