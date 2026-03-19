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Ganz: “Quando firmai con il Milan, Galliani mi disse una cosa che non capii subito”

Ganz: “Quando firmai con il Milan, Galliani mi disse una cosa che non capii subito” - immagine 1
Intervistato da RSI Sport, l'ex calciatore del Milan e allenatore del Femminile Maurizio Ganz ha parlato dei suoi anni passati in rossonero..
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni di RSI Sport, l'ex calciatore del Milan e allenatore del Femminile Maurizio Ganz ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sui suoi anni passati in rossonero. In modo particolare, l'ex rossonero si è voluto soffermare sull'organizzazione della società, che riusciva a mettere a proprio agio qualsiasi calciatore arrivasse a Milano . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Milan, parla Ganz

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"Io arrivai al Milan pensando di riorganizzare tutta la mia vita, nel senso per le case, per tutto quello che concerne proprio la vita al di fuori dal calcio, mentre mi sono trovato una società organizzata al 100% perché le case le avevano già, tu sceglievi cosa mettere dentro, il giorno dopo arrivavano e te le allestivano alla grande, ti davano le macchine...

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Un'organizzazione perfetta dove il dottor Galliani ti faceva firmare il contratto e ti diceva: “il tuo compito è fare vincere il Milan, tutto il resto ci pensiamo noi”. E quando mi disse una cosa così ho detto vabbè tutto il resto che cosa, ma proprio tutto il resto. Parlando poi con tanti altri miei colleghi, l'organizzazione della Juventus è così, l'organizzazione dell'Inter è così, adesso sono tutto il top dell'organizzazione, però ai quei tempi il Milan è stato un precursore veramente della perfezione come società per farti stare bene come giocatore.”

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