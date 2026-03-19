Un'organizzazione perfetta dove il dottor Galliani ti faceva firmare il contratto e ti diceva: “il tuo compito è fare vincere il Milan, tutto il resto ci pensiamo noi”. E quando mi disse una cosa così ho detto vabbè tutto il resto che cosa, ma proprio tutto il resto. Parlando poi con tanti altri miei colleghi, l'organizzazione della Juventus è così, l'organizzazione dell'Inter è così, adesso sono tutto il top dell'organizzazione, però ai quei tempi il Milan è stato un precursore veramente della perfezione come società per farti stare bene come giocatore.”