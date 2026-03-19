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Siani sicuro: “Decisioni arbitrali incerte? Quello che manca è l’uniformità nelle scelte”

Siani: 'Manca uniformità nelle decisioni arbitrali. E sul Milan...'
Ospite a 'Radio Tutto Napoli', il giornalista Fernando Siani ha parlato delle decisioni arbitrali dell'ultima giornata, ma anche del Milan...
Redazione

La 29^ giornata di Serie A terminata lunedì sera ha portato con sé le ennesime polemiche arbitrali per quello che è successo in diversi campi. I due episodi che più di tutti hanno fatto discutere sono avvenuti durante Inter-Atalanta: la leggerissima spinta di Sulemana ai danni di Dumfries che ha portato al gol di Krstovic e il contatto Scalvini-Frattesi in area di rigore della Dea.

Serie A, le parole di Siani sui casi arbitrali

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A proposito di questi episodi, ma più in generale della situazione arbitri in Serie A, si è espresso il giornalista Fernando Siani ai microfoni di 'Radio Tutto Napoli'. Non solo, anche un pensiero sugli azzurri di Conte e la possibilità di scavalcare il Milan al secondo posto.

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Restando sull’attualità del campionato, hanno fatto discutere alcuni episodi arbitrali, soprattutto nella partita tra Inter e Atalanta. Come giudichi questa situazione? "Per me sul contatto con Dumfries non c’è nulla, è lui che accentua molto la caduta. Però ti dico anche che nove arbitri su dieci probabilmente avrebbero fischiato fallo. L’episodio tra Scalvini e Frattesi invece è più strano: non è un intervento violento, ma è una chiamata che di solito viene fischiata. Di rigori di quel tipo ne abbiamo visti tantissimi quest’anno".

Il problema quindi è la mancanza di uniformità nelle decisioni? "Esattamente. Durante questa stagione è cambiato continuamente il modo di interpretare gli episodi. Un giorno un contatto è rigore, la settimana dopo in una situazione simile non viene fischiato nulla. Il VAR doveva servire proprio per uniformare le decisioni e invece spesso ha creato ancora più polemiche. Per me, a livello arbitrale, questa è una delle stagioni peggiori dell’era VAR".

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Sul Napoli e la possibilità di superare i rossoneri in classifica: "Mancano nove partite e il Napoli è praticamente al completo, al netto dell’assenza di Rrahmani. È una squadra che mi sembra abbia superato la tempesta e che ha tanti giocatori forti. Per questo credo che possa davvero pensare di scavalcare il Milan e chiudere quantomeno al secondo posto. Addirittura, con una serie di risultati favorevoli, si potrebbe anche fare un pensiero più ambizioso, ma quello forse sarebbe un po’ troppo".

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