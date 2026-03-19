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Milan, Nesta ricorda: “Discutevo molto con Allegri per Pirlo. Ora è molto più forte e deciso”

Milan, Nesta racconta: 'Discutevo con Allegri per Pirlo. Ecco perché...'
Alessandro Nesta ha parlato dell'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri nell'intervista al 'CorSera'. Ecco le sue parole
Redazione

Tanti auguri ad Alessandro Nesta! Oggi 'Tempesta Perfetta' compie 50 anni e per l'occasione, la leggenda rossonera ha concesso una lunga e bella intervista esclusiva al 'Corriere della Sera' in cui il Milan è l'argomento principale. Dopo aver aver parlato di alcuni ex compagni quali Maldini, Seedorf e Gattuso, l'ex difensore del Diavolo ha parlato anche del presente rossonero.

Milan, Nesta ricorda il suo rapporto giocatore-allenatore con Allegri

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In particolare, Nesta si è espresso su Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan che sta riportando il Diavolo ad essere grande. Non solo, anche una rivelazione sul suo rapporto con Max ai tempi della prima parentesi rossonera del tecnico livornese. Ecco, di seguito, le sue parole.

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«Quando l’ho avuto come tecnico ho discusso molto per il mio amico Pirlo: per me era inconcepibile che non fosse il perno della squadra. Per Max che arrivava da Cagliari non era facile entrare in uno spogliatoio di campioni che avevano vinto tutto ed erano a fine ciclo. Ora è molto più deciso, forte di tutte le esperienze e vittorie che ha ottenuto».

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