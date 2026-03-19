Milan, Nesta racconta: 'Discutevo con Allegri per Pirlo. Ecco perché...'

Nesta, 50 anni e una carriera da mito: i 5 gol che hanno scolpito il suo nome nella storia del Milan
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«Quando l’ho avuto come tecnico ho discusso molto per il mio amico Pirlo: per me era inconcepibile che non fosse il perno della squadra. Per Max che arrivava da Cagliari non era facile entrare in uno spogliatoio di campioni che avevano vinto tutto ed erano a fine ciclo. Ora è molto più deciso, forte di tutte le esperienze e vittorie che ha ottenuto».
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