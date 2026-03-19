Nesta rivela: 'Con Seedorf tanti scontri, ma sempre per il bene del Milan'

Intervistato dal 'Corriere della Sera' per i suoi 50 anni, l'ex difensore del Milan Alessandro Nesta ha svelato un retroscena su Clarence Seedorf. Ecco le sue dichiarazioni sull'olandese
Il 19 marzo 2026 è una data significativa per Alessandro Nesta, storico ex difensore rossonero oggi promettente allenatore, che festeggia il traguardo dei 50 anni. In occasione del suo compleanno, Nesta ha concesso un'ampia intervista al 'Corriere della Sera', affrontando diversi argomenti e soffermandosi in particolare sul suo legame con il Milan.
Milan, Nesta spiega i litigi con Seedorf
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In particolare, il difensore romano ha raccontato alcuni aneddoti sui suoi ex compagni di squadra. Molto interessante quello che ha raccontato su Clarence Seedorf, ex centrocampista rossonero con cui ha condiviso 10 anni fatti di successi, gioie, trofei... e litigate. Di seguito, le sue parole sull'olandese.