Milan, Castro può essere il tuo bomber: gli XG e i gol in area parlano chiaro

Se i gol presi come dato singolo non impressionano, è davvero importante vedere come Castro sia un giocatore che coglie al volo quasi tutte le occasioni visto che gli XG sono molto vicini ai gol davvero segnati e anche la conversione delle grandi occasioni è davvero molto, molto buona. Così come è interessantissimo vedere il dato delle rete in area di rigore: 14 su 16. Castro è un bomber negli ultimi metri di campo, quello che servirebbe davvero al Milan che in questa stagione sta faticando a trovare un finalizzatore cinico vicino alla porta.
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