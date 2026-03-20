Milan, Castro può essere il tuo bomber: gli XG e i gol in area parlano chiaro

Milan, Castro sarebbe tornato nel mirino del club in vista del prossimo calciomercato. L'attaccante ha giocato 26 partite in stagione in Serie A con il Bologna con 7 gol e 3 assist, a cui vanno aggiunti i 2 gol in Europa League con un assist e altri due gol in Coppa Italia. Lo stipendio è di circa un milione di euro netto a stagione più, mentre il suo valore attuale sarebbe di 35 milioni di euro. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i dati da bomber del calciatore del Bologna oltre ai dettagli sopracitati sul costo, numeri e stipendio. Ecco le statistiche grazie a 'Opta'e 'Sofascore'.