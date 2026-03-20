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Milan, Castro può essere il tuo bomber: gli XG e i gol in area parlano chiaro

Milan, Castro può essere il tuo bomber: gli XG e i gol in area parlano chiaro
Milan, Santiago Castro sarebbe di nuovo nella lista rossonera in vista della prossima sessione di calciomercato. I numeri interessanti nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Castro sarebbe tornato nel mirino del club in vista del prossimo calciomercato. L'attaccante ha giocato 26 partite in stagione in Serie A con il Bologna con 7 gol e 3 assist, a cui vanno aggiunti i 2 gol in Europa League con un assist e altri due gol in Coppa Italia. Lo stipendio è di circa un milione di euro netto a stagione più, mentre il suo valore attuale sarebbe di 35 milioni di euro. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i dati da bomber del calciatore del Bologna oltre ai dettagli sopracitati sul costo, numeri e stipendio. Ecco le statistiche grazie a 'Opta'e 'Sofascore'.

Milan, i numeri da 'bomber' di Castro

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In carriera con il Bologna in Serie A Castro ha giocato 70 partite di cui 47 dal primo minuto con una media di 61 minuti in campo. 16 gol e 7 assist. Delle 16 reti 14 sono arrivate dentro l'area di rigore avversaria dove ha più di un tiro di media a partita e quasi 3 tocchi di media. Gli XG sono di poco superiori a 14 mentre la conversione delle grandi occasioni è abbastanza alta sfiorando il 40%. Dati davvero interessanti quelli dell'attaccante argentino.

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Se i gol presi come dato singolo non impressionano, è davvero importante vedere come Castro sia un giocatore che coglie al volo quasi tutte le occasioni visto che gli XG sono molto vicini ai gol davvero segnati e anche la conversione delle grandi occasioni è davvero molto, molto buona. Così come è interessantissimo vedere il dato delle rete in area di rigore: 14 su 16. Castro è un bomber negli ultimi metri di campo, quello che servirebbe davvero al Milan che in questa stagione sta faticando a trovare un finalizzatore cinico vicino alla porta.

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