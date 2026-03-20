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PIANETAMILAN news milan interviste Liberali: “Milanello un sogno. La maglia del debutto l’ho incorniciata. Fonseca mi ha dato libertà”

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Liberali: “Milanello un sogno. La maglia del debutto l’ho incorniciata. Fonseca mi ha dato libertà”

Liberali: 'Milanello un sogno. La maglia del debutto l'ho incorniciata. Fonseca mi ha dato libertà'
Il fantasista del Catanzaro Mattia Liberali ha parlato anche della sua esperienza con il Milan, del rapporto con Fonseca e non solo. Ecco l'estratto da Goal
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"All’inizio non ci credevo. Sapevo che il Milan stava costruendo l’Under 23, pensavo che sarei andato con loro. E invece è arrivato il messaggio della Prima squadra: mi sentivo un bambino al parco giochi, non ci credevo, era un sogno stare a Milanello". Queste le parole di Mattia Liberali fantasista del Catanzaro prodotto del settore giovanile del Milan. Ecco un estratto dall'intervista di Goal. Sulle amichevoli negli Stati Unitci contro City e Real: "È stato abbastanza imprevedibile. Quando mister Fonseca mi chiese di entrare pensai ‘Ma come? Subito, alla prima partita?’. Poi due giorni dopo ho saputo che avrei giocato titolare con il Real: un sogno".

Milan, Liberali: l'esordio, Fonseca e non solo

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Liberali sul debutto in Serie A contro il Genoa: "Io l’ho saputo ovviamente da mister Fonseca, me l’aveva detto in settimana. Mi chiese di star tranquillo, di giocare come avevo sempre fatto. Sognavo San Siro fin da bambino, ti ritrovi davanti a 80mila persone, sono emozioni difficili da spiegare. La maglia di quella notte è a casa, in cornice. Tutta la mia famiglia venne allo stadio, fu incredibile, sono tutti tifosi".

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Grande feeling con Fonseca: " Non smetterò mai di ringraziarlo, mi ha regalato una grandissima opportunità. Mi ha dato libertà e tranquillità, non è una cosa che tutti riescono a dare. Chi altro del Milan mi ha aiutato? Sicuramente Florenzi, mi ha preso subito sotto la sua ala, ma anche tanti altri, da Gabbia a Calabria. Sono tutti giocatori che mi hanno aiutato, tutti campioni".

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Un giorno tornerai al Milan? "È stata un’esperienza meravigliosa, dirò sempre grazie al club, ma ora, come dicevo, penso solo al Catanzaro. Poi quello che verrà sarà un di più", conclude Liberali.

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