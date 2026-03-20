"All’inizio non ci credevo. Sapevo che il Milan stava costruendo l’Under 23, pensavo che sarei andato con loro. E invece è arrivato il messaggio della Prima squadra: mi sentivo un bambino al parco giochi, non ci credevo, era un sogno stare a Milanello". Queste le parole di Mattia Liberali fantasista del Catanzaro prodotto del settore giovanile del Milan. Ecco un estratto dall'intervista di Goal. Sulle amichevoli negli Stati Unitci contro City e Real: "È stato abbastanza imprevedibile. Quando mister Fonseca mi chiese di entrare pensai ‘Ma come? Subito, alla prima partita?’. Poi due giorni dopo ho saputo che avrei giocato titolare con il Real: un sogno".