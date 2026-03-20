Il fantasista del Catanzaro Mattia Liberali ha parlato anche della sua esperienza con il Milan, del rapporto con Fonseca e non solo. Ecco l'estratto da Goal
"All’inizio non ci credevo. Sapevo che il Milan stava costruendo l’Under 23, pensavo che sarei andato con loro. E invece è arrivato il messaggio della Prima squadra: mi sentivo un bambino al parco giochi, non ci credevo, era un sogno stare a Milanello". Queste le parole di Mattia Liberali fantasista del Catanzaro prodotto del settore giovanile del Milan. Ecco un estratto dall'intervista di Goal. Sulle amichevoli negli Stati Unitci contro City e Real: "È stato abbastanza imprevedibile. Quando mister Fonseca mi chiese di entrare pensai ‘Ma come? Subito, alla prima partita?’. Poi due giorni dopo ho saputo che avrei giocato titolare con il Real: un sogno".
Milan, Liberali: l'esordio, Fonseca e non solo
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Liberali sul debutto in Serie A contro il Genoa: "Io l’ho saputo ovviamente da mister Fonseca, me l’aveva detto in settimana. Mi chiese di star tranquillo, di giocare come avevo sempre fatto. Sognavo San Siro fin da bambino, ti ritrovi davanti a 80mila persone, sono emozioni difficili da spiegare. La maglia di quella notte è a casa, in cornice. Tutta la mia famiglia venne allo stadio, fu incredibile, sono tutti tifosi".