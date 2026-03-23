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Milan, dalle parole ai fatti: prendere Goretzka sarebbe un segnale importantissimo della società

Milan, dalle parole ai fatti: prendere Goretzka sarebbe un segnale importantissimo della società
Calciomercato Milan, Goretzka resta sempre nel mirino del club rossonero. Dopo il vertice servono segnali forti da parte della società. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo il vertice andato in scena settimana scorsa tra la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri iniziano ad arrivare dettagli ulteriori: ci sarebbe infatti un accordo tra le parti su come operare nella prossima sessione di calciomercato. Puntare sempre sui giovani di prospettiva in pieno stile RedBird, ma accontentare anche Allegri con dei colpi importanti e d'esperienza in stile Rabiot e Modric per giocare al massimo la prossima stagione. Il Diavolo si avvicina sempre di più alla qualificazione in Champions League e serviranno giocatori già pronti. Uno di questi nomi potrebbe essere quello di Leon Goretzka.

Calciomercato Milan, con Goretzka un segnale

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Stando a quanto riportato ieri dal giornalista Christian Falk, il Milan avrebbe mostrato interesse per il centrocampista che lascerà il Bayern Monaco a zero al termine della stagione. Ci sarebbero stati dei timidi passi concreti per convincere il giocatore a trasferirsi in rossonero. Da capire gli eventuali aggiornamenti visto che il calciatore piacerebbe tantissimo a tante squadre europee.

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Parliamo dal punto di vista esclusivamente tattico: il centrocampista tedesco è un giocatore perfetto per Allegri. E' quella classica mezzala fisica, di corsa e di tecnica che l'allenatore rossonero ha sempre avuto nelle sue squadre. In questo momento al Milan può contare solo su Rabiot in quello specifico ruolo (Fofana ha altre caratteristiche). Prendere un calciatore come Goretzka che gioca ovunque a centrocampo, in qualsiasi modulo sarebbe un segnale davvero forte da parte della società rossonera: investimento economico importante si, ma per puntare a vincere davvero.

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