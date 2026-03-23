Parliamo dal punto di vista esclusivamente tattico: il centrocampista tedesco è un giocatore perfetto per Allegri. E' quella classica mezzala fisica, di corsa e di tecnica che l'allenatore rossonero ha sempre avuto nelle sue squadre. In questo momento al Milan può contare solo su Rabiot in quello specifico ruolo (Fofana ha altre caratteristiche). Prendere un calciatore come Goretzka che gioca ovunque a centrocampo, in qualsiasi modulo sarebbe un segnale davvero forte da parte della società rossonera: investimento economico importante si, ma per puntare a vincere davvero.